MP Breaking News LIVE: आज दतिया दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में बदला मौसम, पढ़ें 21 फरवरी की खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे. तय शेड्यूल के मुताबिक, वे दोपहर 12:00 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए निकलेंगे. इसके बाद वे दोपहर 1:10 बजे दतिया जिले के सेवड़ा पहुंचेंगे, जहां वे कई प्रोग्राम में शामिल होंगे. इस बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक, कई मुद्दे मध्य प्रदेश में चर्चा में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Add Zee News as a Preferred Source