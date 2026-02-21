MP Breaking News LIVE: आज दतिया दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में बदला मौसम, पढ़ें 21 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज 21 फरवरी (शनिवार) को मध्य प्रदेश में राजनीतिक और क्राइम से लेकर मौसम तक, कई तरह की खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की सभी छोटी-बड़ी खबरें एक ही जगह पर जानना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए, जहां आपको एक क्लिक में सभी खबरें मिलेंगी.
Trending Photos
MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे. तय शेड्यूल के मुताबिक, वे दोपहर 12:00 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए निकलेंगे. इसके बाद वे दोपहर 1:10 बजे दतिया जिले के सेवड़ा पहुंचेंगे, जहां वे कई प्रोग्राम में शामिल होंगे. इस बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक, कई मुद्दे मध्य प्रदेश में चर्चा में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
सीएम विष्णुदेव साय का जन्मदिन आज
बीजेपी महिला मोर्चा करेगी विशेष कार्यक्रम का आयोजन. जीवनदायी पीपल एवं नीम के पौधों का रोपण करेंगी महिलाएं. महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का करेंगी पाठ. सीएम साय के उत्तम स्वास्थ्य की करेंगी कामना. छग के सभी जिलों के मंदिरों में होगा कार्यक्रम का आयोजन.
मध्यप्रदेश SIR से जुड़ी हुई बड़ी खबर
दावे-आपत्ति की प्रक्रिया के बाद अंतिम वोटर लिस्ट आज होगी जारी. मध्य प्रदेश में SIR के तहत नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी. आज होगा साफ अलग-अलग विधानसभा में कितने वोट कटे. भोपाल की दो विधानसभा में करीब 2 लाख वोट हुए कम. गोविंदपुरा और नरेला में हुए 2 लाख के करीब वोट कम. मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख वोट कटे. नए नाम जोड़ने के करीब 1 लाख 69 हजार 573 आवेदन आये.
छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू
कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू
13 मार्च तक चलेंगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं
सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक होगी परीक्षाएं आयोजित
कक्षा 10वीं का पहला पेपर होगा हिंदी का
लगभग 3.5 लाख छात्र होंगे परीक्षा में शामिल
भोपाल में बदला मौसम
राजधानी में कूल-कूल वाला मौसम
आज और कल हुई बारिश ने बदला मौसम
अगले 48 घंटे में 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान
घने बादल और मावठे की बूंदों ने मौसम का मिजाज बदला
पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री तक के गिरा तापमान
फरवरी महीने में 7 साल बाद सबसे कम तापमान
भोपाल में दिन का तापमान 22 डिग्री के करीब पहुंचा
नमी से भरी हवा पहुंची एमपी इसलिए घने बादल में मावठा गिरा
अगले 48 घंटे में बादल छटने के बाद 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है
आज दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन
CM मोहन यादव आज दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई प्रोग्राम में शामिल होंगे. दोपहर 1:10 बजे: स्थानीय कार्यक्रम, उद्घाटन/भूमि पूजन के लिए ग्वालियर एयरपोर्ट, सेंवढ़ा हेलीपैड, दतिया जिले में पहुंचेंगे.