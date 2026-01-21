MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, साय कैबिनेट की बैठक आज, पढ़ें 21 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज बुधवार को मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए जी ZEEMPCG के साथ. यहां आपको एक क्लिक में सभी ताज़ा खबरें एक ही जगह मिलेंगी.
MP News Updates: 21 जनवरी 2026 का दिन बहुत खास होने वाला है. आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल लेंगे. इस दौरान कई अहम सेक्टरों में इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) साइन किए जाएंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. उम्मीद है कि इस बैठक में रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के नए ड्राफ्ट को मंज़ूरी दी जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक हलचल तक काफी कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. छोटे-बड़े सभी जिलों की खास खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ.
छत्तीसगढ़ में 5वीं-8वीं कक्षा की परीक्षा का टाइम टेबल जारी
5वीं -8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी. 16 मार्च से शुरू होगी पांचवीं की परीक्षा. 17 मार्च से शुरू होगी आठवीं की परीक्षा.सुबह 9 बजे से होगी परीक्षा.
साय कैबिनेट की बैठक आज
विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज. सुबह 10:30 से मुख्यमंत्री निवास में होगी बैठक. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक. रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के नये मसौदे को मिल सकती है मंजूरी, पहले पुलिस कमिश्नर के नाम भी होंगे तय. 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की होनी है शुरुआत. धान खरीदी की वर्तमान स्थिति को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की संभावना. जनहित से जुड़े कुछ अहम फैसले ले सकती है कैबिनेट.
सीएम डॉ. मोहन यादव आज दावोस में
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस दौरे का मुख्य मकसद राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना और दुनिया के सामने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिखाना है. मुख्यमंत्री डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी जैसे अहम सेक्टर में राज्य की तैयारियों और उपलब्ध मौकों के बारे में जानकारी देंगे.