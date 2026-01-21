MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, साय कैबिनेट की बैठक आज, पढ़ें 21 जनवरी की खबरें

MP News Updates: 21 जनवरी 2026 का दिन बहुत खास होने वाला है. आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल लेंगे. इस दौरान कई अहम सेक्टरों में इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) साइन किए जाएंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. उम्मीद है कि इस बैठक में रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के नए ड्राफ्ट को मंज़ूरी दी जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक हलचल तक काफी कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. छोटे-बड़े सभी जिलों की खास खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ.

