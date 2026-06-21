/MP Breaking News LIVE: जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू-CM ने किया योग, MP के 283 केंद्रों में होगी NEET परीक्षा, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग किया. इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी. मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों में NEET-UG परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वहीं एमपी में मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 35 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...