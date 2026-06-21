/MP Breaking News LIVE: जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू-CM ने किया योग, MP के 283 केंद्रों में होगी NEET परीक्षा, पढ़ें बड़ी खबरें

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अंतरराष्ट्रीय मंच पर बागेश्वर धाम की गूंज, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से मिले बाबा बागेश्वर
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार, श्रीलंका में निवासरत हिंदू समाज को आशीर्वचन देने तथा भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प के साथ तीन दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर हैं. श्रीलंका यात्रा के प्रथम दिवस पर बा बागेश्वर सरकार ने अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान जी के पावन पदचिह्नों के दर्शन किए. इसके पश्चात उन्होंने कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया.
भोजशाला में योग का विश्व कीर्तिमान, गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ड रिकॉर्ड बनाया
विश्व योग दिवस पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनी. यहां धार के युवा योग साधक विक्रम डूडी ने भस्त्रिका प्राणायाम में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. विक्रम ने एक घंटे में 10 हजार 500 भस्त्रिका स्ट्रोक्स पूरे कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राजनादगांव के राजा दिग्विजय दास स्टेडियम में डॉ रमन सिंह ने किया योग
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनांदगांव का राजा दिग्विजय दास स्टेडियम योगमय हो गया. स्टेडियम परिसर में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया. "करो योग, रहो निरोग" की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्यों, स्कूली विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
चाकलेट के कंटेनर से तस्करी, 10 लाख का डोडा चुरा जब्त
मध्य प्रदेश के मंदसौर शामगढ़ पुलिस ने मुखबीर की सूचना के आधार पर चॉकलेट के कंटेनर में तस्करी कर ले जाया जा रहे हैं. डोडा चूरा की खेप पकड़ी है उज्जैन गरोठ रोड पर एक कंटेनर में डोडा चुरा को बड़ी सफाई के साथ चॉकलेट के बक्सों के नीचे छुपा कर ले जाया जा रहा था जप्त किया गया तकरीबन 500 किलो डोडा चूरा की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है. गिरफ्तार किए गए आरोपों से पूछताछ की जा रही है और प्राथमिक पूछताछ के आधार पर एक और आरोपी बनाया गया है जहां से यह डोडा चुरा लाया था.
हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हजारों ने किया योग, हेमंत खंडेलवाल रहे मुख्य अतिथि
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे जिले में योग का उत्साह देखने को मिला,जहां हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया. जिला स्तरीय मुख्य आयोजन अभिन्दन सरोवर के पास स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुआ. जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन,जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.
भोपाल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित
राजधानी भोपाल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. भोपाल के टीटी नगर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर शामिल हुईं. सुबह 6:30 बजे सामूहिक योग कार्यक्रम में मंत्री के साथ-साथ कई सामाजिक संगठन और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया. वहीं 6:45 पर शौर्य स्मारक पर NCC कैंडेट्स ने सामूहिक योग किया.
सरगुजा में सीएम विष्णुदेव साय ने किया योग
सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा दौरे पर रहें. यहां 6.45 से 8.40 तक 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए. 12.30 बजे सरगुजा से रायपुर के लिए रवाना होंगे. सीएम साय 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे
राहुल गांधी का रायपुर दौरा
रायपुर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आज. प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे. साढ़े पांच घंटे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद. जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित. रायपुर के अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन. शिविर में जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है
35 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 35 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
एमपी के 14 जिलों में आज दिखेगा जीरो शैडो
मध्य प्रदेश के 14 जिलों में एक दुर्लभ और अनोखा नजारा देखने को मिलेगा, जिसे 'जीरो शैडो डे' (Zero Shadow Day) कहा जाता है. आज कुछ पलों के लिए इंसान की परछाई उसका साथ छोड़ देगी, यानी पूरी तरह से गायब हो जाएगी.
MP में 283 केंद्रों पर आयोजित होगी NEET-UG परीक्षा
NEET-UG परीक्षा 21 जून मध्य प्रदेश के 30 जिलों में 283 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. पुलिस और प्रशासन ने इस आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए ट्रायल रन किए गए हैं. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी और तीन घंटे पंद्रह मिनट तक चलेगी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर-ग्वालियर दौरा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 21 जून को जबलपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर में ग्वालियर पहुंचेंगी. उसके बाद श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगी. इसको लेकर ग्वालियर और श्योपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है. एयरफोर्स स्टेशन और वीआईपी सर्किट हाउस के आसपास नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है. इससे पहले जबलपुर में राष्ट्रपति रानी दुर्गावती विश्वविधालय (RDVV) के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी.
MP News Updates: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग किया. इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी. मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों में NEET-UG परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. वहीं एमपी में मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 35 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...