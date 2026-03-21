MP Breaking News LIVE: भोपाल में काली पट्टी बांधकर नमाज, जयपुर में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे CM मोहन, पढ़ें 21 मार्च की खबरें

MP News Updates: 21 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह से ही भोपाल से लेकर छतरपुर तक, हर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बीच राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है; आंधी और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जयपुर के ITC राजपूताना में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं , तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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