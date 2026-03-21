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MP Breaking News LIVE: भोपाल में काली पट्टी बांधकर नमाज, जयपुर में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे CM मोहन, पढ़ें 21 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस शुभ अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है. उधर, जयपुर में CM मोहन यादव आज प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:25 AM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल में काली पट्टी बांधकर नमाज, जयपुर में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे CM मोहन, पढ़ें 21 मार्च की खबरें
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MP News Updates: 21 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह से ही भोपाल से लेकर छतरपुर तक, हर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बीच राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है; आंधी और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जयपुर के ITC राजपूताना में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं , तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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21 March 2026
09:20 AM

सीएम विष्णुदेव साय का दौरा
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सूरजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुदरगढ़ धाम पहुंचकर मां बागेश्वरी के दर्शन करेंगे और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल द्वारा चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम स्थल से लेकर कुदरगढ़ धाम तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

 

08:55 AM

सतना में बारिश
सतना जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है. शुक्रवार रात 9 बजे से 11 बजे तक हुई गरज-चमक के साथ रिमझिम बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया. बेमौसम हुई इस बारिश के बाद शनिवार सुबह पूरा शहर घने कोहरे की आगोश में नजर आया, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही.

 

08:11 AM

आज जयपुर में रहेंगे सीएम मोहन
आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जयपुर में उद्योग जगत के साथ औद्योगिक निवेश पर करेंगे संवाद. राज्य के निवेश समर्थक दृष्टिकोण का होगा प्रस्तुतीकरण. जयपुर के आईटीसी राजपूताना में 'इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ निवेश पर विस्तृत चर्चा करेंगे.

08:10 AM

भोपाल में ईद का जश्न
ईद की नमाज में आज मुस्लिम समुदाय के कई लोग काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे. भोपाल की सुन्नी और शिया मस्जिद में किए गए अलग-अलग इंतजाम. ईरान के समर्थन और इजरायल के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे प्रदर्शन. ईद के मौके पर शहर की प्रमुख मस्जिदों में नमाज के समय तय किए गए. ईदगाह में सुबह 7:30 बजे पहली नमाज अदा होगी. जामा मस्जिद में 7:45 बजे, ताजुल मसाजिद में 8:00 बजे नमाज होगी. मोती मस्जिद में 8:15 बजे नमाज होगी.

 

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