MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव आज सुनेंगे मन की बात, चौथी बार बारिश का अलर्ट, पढ़ें 22 फरवरी की खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मन की बात प्रोग्राम सुनेंगे. इसके बाद वे सुबह 11:40 बजे दिव्यांगों के लिए "नॉट आउट @ 100" स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे. वहीं दोपहर 12:25 बजे भोपाल से इंदौर के लिए निकलेंगे. इस बीच मध्य प्रदेश में चौथी बार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उधर, छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में BJP विधायक दल की मीटिंग हो रही है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई खबरें सुर्खियों में है. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

