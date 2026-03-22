MP Breaking News LIVE: मिर्जापुर दौरे पर CM मोहन, IMD ने जारी किया नया अपडेट, पढ़ें 22 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 22 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव आज मिर्ज़ापुर के दौरे पर हैं, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना है. इस बीच नवरात्रि के चौथे दिन, पूरे राज्य के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इन सब के बीच राज्य के मौसम विभाग ने आज सुबह एक अहम जानकारी जारी की है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम और बलौदाबाजार ज़िलों के दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री साय इन दोनों ज़िलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं , तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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