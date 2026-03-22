MP Breaking News LIVE: मिर्जापुर दौरे पर CM मोहन, IMD ने जारी किया नया अपडेट, पढ़ें 22 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज CM मोहन यादव मिर्ज़ापुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. नवरात्रि का चौथा दिन है. इस शुभ अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: आज 22 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव आज मिर्ज़ापुर के दौरे पर हैं, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना है. इस बीच नवरात्रि के चौथे दिन, पूरे राज्य के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इन सब के बीच राज्य के मौसम विभाग ने आज सुबह एक अहम जानकारी जारी की है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम और बलौदाबाजार ज़िलों के दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री साय इन दोनों ज़िलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं , तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
एमपी में बदलेगा मौसम
मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के मिजाज ने आम जनजीवन और कृषि क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है. पिछले 98 घंटों के दौरान राज्य के 45 जिलों में तूफ़ान और बारिश का दौर चला, जिसमें से 17 जिलों (जैसे छिंदवाड़ा, सागर, पन्ना, और जबलपुर) में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई. इस बेमौसम बारिश ने कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है. हालांकि अब यह मौसमी सिस्टम आगे बढ़ गया है, और अगले चार दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी देते हुए एक अलर्ट जारी किया गया है.
मिर्जापुर दौरे पर सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के रीवा और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दौरे पर रहेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वे दोपहर 12:40 बजे भोपाल से रीवा के लिए रवाना होंगे. वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा वे मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे. दोपहर का समय आश्रम में व्यतीत करने के बाद, वे शाम 4:30 बजे वापस रीवा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे. शाम लगभग 6:05 बजे तक मुख्यमंत्री का भोपाल वापसी का कार्यक्रम सुनिश्चित है.