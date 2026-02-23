MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें

MP News Updates: आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन का छठा दिन है. मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. इसके बाद, शाम 4:30 बजे वह हलाली डैम इलाके में पांच गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे. इस बीच आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन है, जो राज्यपाल के भाषण से शुरू होगा. मध्य प्रदेश के आठ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

