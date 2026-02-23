MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज 23 फरवरी (सोमवर) को मध्य प्रदेश में राजनीतिक, क्राइम से लेकर मौसम तक कई तरह की खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें, जहां आपको एक क्लिक में सारी खबरें मिलेंगी.
MP News Updates: आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन का छठा दिन है. मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. इसके बाद, शाम 4:30 बजे वह हलाली डैम इलाके में पांच गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे. इस बीच आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन है, जो राज्यपाल के भाषण से शुरू होगा. मध्य प्रदेश के आठ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज सुबह 10.45 बजे विधानसभा पहुंचेंगे. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 4.30 बजे हलाली डैम इलाके में 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में मुक्त करेंगे.
एमपी विधानसभा के बजट सत्र का छठवां दिन
आज सदन में तृतीय अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान
मप्र विनियोग विधेयक 2026 का पुरस्थापन करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
दोनों कार्यों के लिए एक घंटे का समय सदन में किया गया टीटी निर्धारित
2026 - 27 के आम बजट पर सदन में साढ़े 6 घंटे तक होगी चर्चा, मतदान
सदन में आम बजट पर विभाग वार होगी चर्चा और मतदान
सदन में आज गूंजेगा गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन
राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत
अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव सौंपा जाएगा
आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी पत्रों को पटल पर रखेंगे
छग आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पटल पर रखेंगे
सभापति तालिका की होगी घोषणा