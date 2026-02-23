Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3119414
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज 23 फरवरी (सोमवर) को मध्य प्रदेश में राजनीतिक, क्राइम से लेकर मौसम तक कई तरह की खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें, जहां आपको एक क्लिक में सारी खबरें मिलेंगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सेशन का छठा दिन है. मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. इसके बाद, शाम 4:30 बजे वह हलाली डैम इलाके में पांच गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे. इस बीच आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन है, जो राज्यपाल के भाषण से शुरू होगा. मध्य प्रदेश के आठ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

 

Add Zee News as a Preferred Source
23 February 2026
08:22 AM

मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज सुबह 10.45 बजे विधानसभा पहुंचेंगे. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 4.30 बजे हलाली डैम इलाके में 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में मुक्त करेंगे.

08:21 AM

एमपी विधानसभा के बजट सत्र का छठवां दिन
आज सदन में तृतीय अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान
मप्र विनियोग विधेयक 2026 का पुरस्थापन करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
दोनों कार्यों के लिए एक घंटे का समय सदन में किया गया टीटी निर्धारित
2026 - 27 के आम बजट पर सदन में साढ़े 6 घंटे तक होगी चर्चा, मतदान
सदन में आम बजट पर विभाग वार होगी चर्चा और मतदान
सदन में आज गूंजेगा गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला

08:20 AM

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन
राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत
अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव सौंपा जाएगा
आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी पत्रों को पटल पर रखेंगे
छग आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पटल पर रखेंगे
सभापति तालिका की होगी घोषणा

 

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें
Dhamtari news
पकड़ी गई एक्टिंग...खुद को CID अफसर बताकर लोगों पर झाड़ता था रौब, पुलिस ने सिखाया सबक
indore news
साइबर ठगों से सावधान! ब्लैकमेल करने का ढूंढ लिया नया तरीका, इंदौर के युवक को फंसाया
mp cm news
एमपी के विश्वविद्यालयों में होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई, सीएम ने किया ऐलान
Mandsaur News
गिद्धों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है एमपी की ये जगह, इतनी प्रजातियां रहती हैं मौजूद
sheopur news
शादी की पहली सालगिरह पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, पति के सामने पत्नी की मौत
gwalior news
11 सेकेंड का वो वीडियो, फौजी की करतूतों का खुला सारा कच्चा चिट्ठा; सच्चाई जानकर...
bastar news
बस्तर में हवाई सेवाओं पर सस्पेंस! अधर में लटका मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट का काम
MLA Bhavna Bohra
विधायक भावनी बोहरा की बड़ा पहल, अबतक 500 लोगों ने सनातन धर्म में की वापसी...
mp news
78 हजार करोड़ घाटे पर BJP का जवाब, हेमंत खंडेलवाल बोले- हर बजट में होता है डेफिसिट