MP Breaking News LIVE: भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक, UPSC में चयनित अभ्यर्थियों से मिलेंगे CM, पढ़ें 23 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: मोहन कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे मंत्रालय में होगी. इससे पहले, CM मोहन यादव UPSC के लिए चयनित उम्मीदवारों से संवाद करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.
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MP News Updates: आज 23 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 'सफलता के मंत्र' कार्यक्रम के दौरान UPSC के लिए चुने गए उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे. UPSC परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से कुल 61 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. आज शाम 4:00 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक भी निर्धारित है. इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. इस बीच मौसम के मिजाज में भी अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
मोहन कैबिनेट के बैठक आज
भोपाल में आज 4 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में लिए जाएंगे अहम निर्णय होंगे. शाम 5:30 बजे मंत्रालय में मुलाकात के लिए समय आरक्षित.
CM मोहन यादव के आज के कार्यक्रम
दोपहर. 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर चर्चा. दोप.12:00 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, UPSC चयनित छात्रों का अभिनंदन करेंगे. दोपहर 12: 40 बजे सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. दोपहर 1:45 पर सीएम हाउस में अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे. 3:30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे. शाम 5:30 बजे मंत्रालय में मुलाकात के लिए समय आरक्षित.