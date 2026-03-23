MP Breaking News LIVE: भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक, UPSC में चयनित अभ्यर्थियों से मिलेंगे CM, पढ़ें 23 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 23 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 'सफलता के मंत्र' कार्यक्रम के दौरान UPSC के लिए चुने गए उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे. UPSC परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से कुल 61 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. आज शाम 4:00 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक भी निर्धारित है. इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है. इस बीच मौसम के मिजाज में भी अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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