Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: आज भोपाल दौरे पर राहुल गांधी- खरगे, MP विधानसभा बजट सत्र का सातवां दिन, पढ़ें 24 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज 24 फरवरी (मंगलवार) को मध्य प्रदेश में राजनीतिक और क्राइम से लेकर मौसम तक कई तरह की खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें, जहां आपको एक क्लिक में सारी खबरें मिलेंगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:12 AM IST
MP Breaking News LIVE: आज भोपाल दौरे पर राहुल गांधी- खरगे, MP विधानसभा बजट सत्र का सातवां दिन, पढ़ें 24 फरवरी की खबरें
MP News Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री आज भोपाल में भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस और भोपाल-चौपन एक्सप्रेस का शुभांरभ करेंगे. इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस भोपाल में किसान महाचौपाल करेगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे. मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है. सदन में शहरी विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के बजट पर चर्चा होगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों, छोटी-बड़ी खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

 

24 February 2026
08:11 AM

आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट
वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे बजट. समावेशी विकास का बजट होने का दावा. विसभा कार्यवाही की शुरुआत निधन उल्लेख से होगी. अविभाजित एमपी विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को दी जाएगी श्रद्धांजलि. श्रद्धांजलि के बाद शुरू होगा प्रश्नकाल. वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक किया जाएगा प्रस्तुत. वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे वर्ष 2026-27 का बजट.

07:55 AM

दिग्विजय सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा
25 फरवरी को दोपहर 2.40 पर रायपुर आएंगे दिग्विजय सिंह
रायपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे दिग्विजय सिंह
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात
26 फरवरी को रायपुर से डोंगरगढ़ होंगे रवाना
डोंगरगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे
मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे दिग्विजय सिंह
दोपहर एक बजे डोंगरगढ़ से बालाघाट के लिए होंगे रवाना

07:54 AM

भोपाल से आज दो नई ट्रेनों का शुभारंभ
सीएम मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भोपाल स्टेशन से दो नई ट्रेनों भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस एवं भोपाल-चौपन एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे. सीएम शाम 19.30 बजे भोपाल स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे. कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से जुड़ेगें.

07:53 AM

आज भोपाल दौरे पर राहुल गांधी और खरगे
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आज भोपाल दौरे पर रहेंगे. राजधानी में किसान महा चौपाल में होंगे शामिल. दोपहर 12 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे. दोपहर 1 बजे भोपाल पहुंचेंगे राहुल गांधी. दोपहर 1:30 पर भोपाल एयरपोर्ट से जवाहर चौक के लिए होंगे रवाना. दोपहर 1:55 पर जवाहर चौक पहुंचेंगे राहुल गांधी. दोपहर 2 बजे किसान महा चौपाल में होंगे शामिल. दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक किसान चौपाल में रहेंगे. डेढ़ घंटे किसान से संवाद करेंगे राहुल. दोपहर 3:35 पर जवाहर चौक से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे. शाम 4 भोपाल एयरपोर्ट से पहुंचेंगे राहुल गांधी.

 

