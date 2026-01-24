Advertisement
MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन आज 'संध्या छाया ओल्ड एज होम' का करेंगे शुभारंभ, पढ़ें 24 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज शनिवार को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. सभी छोटी-बड़ी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए Zee MPCG से जुड़े रहिए. यहां आपको सिर्फ़ एक क्लिक में सभी ब्रेकिंग न्यूज़ एक ही जगह मिलेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:05 AM IST
MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन आज 'संध्या छाया ओल्ड एज होम' का करेंगे शुभारंभ, पढ़ें 24 जनवरी की खबरें
MP News Updates: 24 जनवरी 2026 यानि आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संध्या छाया ओल्ड एज होम का उद्घाटन करेंगे.भोपाल में पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3 पर स्थित यह ओल्ड एज होम ₹24 करोड़ की लागत से बनाया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में SIR बूथ केंद्रों पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है. उधर, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक हलचल तक काफी कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी छोटे-बड़े जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ...

 

24 January 2026
08:04 AM

एमपी में बदला मौसम का मिजाज
मध्यप्रदेश में जनवरी के आखिर में बदला मौसम का मिजाज
रात की ठंड से राहत, दिन में बादल और हल्की बूंदाबांदी
ग्वालियर-चंबल में बदला मौसम, सुबह कोहरे का असर
अगले दो दिन प्रदेश में तेज ठंड नहीं, मौसम रहेगा सामान्य
लो-प्रेशर सिस्टम से मौसम में बदलाव
26 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, हल्की बारिश के आसार
भोपाल-इंदौर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के पार

07:25 AM

अफसरों को मिला प्रमोशन
छत्तीसगढ़ के IPS अफसरों को मिला प्रमोशन
पदोन्नत होकर IG,DIG और ADG बने IPS अधिकारी
2001 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा बने ADG
2008 बैच के IPS प्रशांत अग्रवाल , IPS अधिकारी मिलना कुर्रे IG के पद पदोन्नत
विवेक शुक्ला ,IPS शशि मोहन सिंह ,IPS रजनेश सिंह ,IPS राजेश कुकरेजा ,IPS विजय अग्रवाल , IPS रामकृष्ण साहू बने DIG
गृह विभाग ने जारी किया पदोन्नति आदेश

07:24 AM

भोपाल में संध्या छाया ओल्ड एज होम का शुभारंभ
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज संध्या छाया ओल्ड एज होम का शुभारंभ करेंगे. आज
24 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ओल्ड एज होम
भोपाल में वृद्धाश्रम पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड न. 3 पर स्थित
पाँच एकड़ से अधिक भूमि पर बना ओल्ड एज होम
12 सिंगल बेड, 22 डबल बेड, कुल 34 कमरें
इसमें 56 वरिष्ठजनों के रहने की होगी व्यवस्था

