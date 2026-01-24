MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन आज 'संध्या छाया ओल्ड एज होम' का करेंगे शुभारंभ, पढ़ें 24 जनवरी की खबरें

MP News Updates: 24 जनवरी 2026 यानि आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संध्या छाया ओल्ड एज होम का उद्घाटन करेंगे.भोपाल में पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3 पर स्थित यह ओल्ड एज होम ₹24 करोड़ की लागत से बनाया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में SIR बूथ केंद्रों पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है. उधर, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक हलचल तक काफी कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी छोटे-बड़े जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ...

Add Zee News as a Preferred Source