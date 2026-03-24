MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन, दतिया दौरे पर CM, पढ़ें 24 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 24 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. भोपाल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है. यह प्रदर्शन वर्ग-2 एवं वर्ग-3 शिक्षक भर्ती की श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग की जाएगी. पूरे राज्य से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी भोपाल पहुंच रहे हैं. दूसरी ओर CM मोहन दतिया के दौरे पर रहेंगे, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना है. इस बीच मौसम में भी बदलावों की उम्मीद है. मौसम विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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