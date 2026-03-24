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MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन, दतिया दौरे पर CM, पढ़ें 24 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्ख़ियों में है. राजधानी भोपाल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है. अंबेडकर पार्क में हल्लाबोल होगा. दूसरी ओर मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है.इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:14 AM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन, दतिया दौरे पर CM, पढ़ें 24 मार्च की खबरें
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MP News Updates: आज 24 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. भोपाल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है. यह प्रदर्शन वर्ग-2 एवं वर्ग-3 शिक्षक भर्ती की श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग की जाएगी. पूरे राज्य से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी भोपाल पहुंच रहे हैं. दूसरी ओर CM मोहन दतिया के दौरे पर रहेंगे, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना है. इस बीच मौसम में भी बदलावों की उम्मीद है. मौसम विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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24 March 2026
09:13 AM

दतिया दौरे पर CM डॉक्टर मोहन यादव
सीएम मोहन यादव भांडेर में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे. सीएम मोहन यादव दतिया जिले को देंगे कई सौगातें. 62 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात.पीजी कॉलेज दतिया में विज्ञान संकाय भवन और केंटीन का निर्माण कार्य. माता रतनगढ़ समग्र विकास योजना में यात्री निवास भवन निर्माण कार्य. पुलिस लाइन परिसर में रक्षित निरीक्षक कार्यालय का निर्माण कार्य. 33/11 केव्ही 5 एमवीए उप-केन्द्र स्थापना कार्य.

 

08:55 AM

पापाराव आज करेगा सरेंडर
नक्सली कमांडर पापाराव आज करेगा सरेंडर
अगले कुछ घंटों में पापाराव के बीजापुर पहुंचने की संभावना
पापाराव अपने 12 से अधिक साथियों के साथ करेगा सरेंडर
पापाराव के सरेंडर से बस्तर से खत्म हो सकता है नक्सली नेतृत्व
Ek47 समेत कई हथियारों के साथ करेगा सरेंडर
जगलदपुर में करेगा सरेंडर

 

08:54 AM

भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन
शिक्षक भर्ती वर्ग-2 एवं वर्ग-3 में पदवृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन.भोपाल के अंबेडकर पार्क में हल्लाबोल. प्रदेश भर के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचेंगे भोपाल. पद बढ़ोतरी की मांग को लेकर पहले भी तीन बार कर चुके हैं अब चौथी बार प्रदर्शन. खाली पड़े एक लाख पदों पर भर्ती की करेंगे अभ्यर्थी मांग. 50 हजार के करीब चयनित अभ्यर्थी जिनको भर्ती का इंतजार. मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2 लाख 89 हजार पद स्वीकृत. 2 लाख 89 हजार पद में से वर्तमान में कार्यरत 1 लाख 74 हजार 419 शिक्षक.

08:53 AM

एमपी में बारिश का अलर्ट
एमपी फिर बदला मौसम का मिजाज
उज्जैन,ग्वालियर चंबल और सागर में छाये रहे बादल
बादल छाए रहने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट
इस संभागों में तामपान रहा 30 डिग्री के नीचे
बाकी इलाकों में रही सूरज की तपिश
26-27 मार्च को आंधी बारिश का अनुमान

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