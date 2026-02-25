MP Breaking News LIVE: MP विधानसभा बजट सत्र का आज आठवां दिन, भोपाल के 20 इलाकों में बिजली गुल, पढ़ें 25 फरवरी की खबरें

MP News Updates: MP विधानसभा के बजट सेशन का आज आठवां दिन है. आवारा जानवरों के फसल बर्बाद करने और ट्रैफिक में रुकावट डालने का मुद्दा सदन में गूंजेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. इस बीच, भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली कटौती की जाएगी. मेंटेनेंस के काम की वजह से 3 से 7 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई प्रशासनिक बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. सभी डिस्ट्रिक्ट की छोटी-बड़ी खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

