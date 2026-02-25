MP Breaking News LIVE: MP विधानसभा बजट सत्र का आज आठवां दिन, भोपाल के 20 इलाकों में बिजली गुल, पढ़ें 25 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज 25 फरवरी (बुधवार) को मध्य प्रदेश में राजनीतिक और क्राइम से लेकर मौसम तक कई तरह की खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें, जहां आपको एक क्लिक में सारी खबरें मिलेंगी.
MP News Updates: MP विधानसभा के बजट सेशन का आज आठवां दिन है. आवारा जानवरों के फसल बर्बाद करने और ट्रैफिक में रुकावट डालने का मुद्दा सदन में गूंजेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. इस बीच, भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली कटौती की जाएगी. मेंटेनेंस के काम की वजह से 3 से 7 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई प्रशासनिक बदलाव से लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक कई खबरें सुर्खियों में हैं.
भोपाल- तालाबों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बनी टीम
तालाबों पर हो रहे अतिक्रमणों को लेकर जिला प्रशासन हुआ एक्टिव. पहली बार बनी टास्कफोर्स, राजधानी के 18 तालाबों पर अतिक्रमण हटाने 19 मेंबर्स की टीम. 17 प्रशासनिक अधिकारी और 2 पर्यावरणविद शामिल. 2 अपर आयुक्त, 1 ज्वाइंट कलेक्टर, 2 डिप्टी कलेक्टर, 4 SDM समेत एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित शामिल. हर 15 दिन में अतिक्रमण की होगी समीक्षा. अकेले बड़े तालाब के आस पास 225 अतिक्रमण.
एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन
आज सदन में गूंजेगा निराश्रित पशुओं से फसलों से नष्ट होने और यातायात बाधित होने का मामला. कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल करेंगे पशुपालन मंत्री का ध्यानाकर्षण. आज भी सदन में सवा 6 घंटे तक होगी बजट पर चर्चा.
बजट पर सदन में विभाग वार होगी चर्चा. इसके पहले 2 ध्यानाकर्षण, 85 याचिकाएं भी पटल पर रखी जाएंगी. मंत्री चैतन्य कश्यप और इंदर सिंह परमार सदन के पटल पर रखेंगे पत्र.
राजधानी के 20 इलाकों में आज बिजली कटौती
भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली कटौती. मेंटेनेंस कार्य के चलते 3 से 7 घंटे तक बिजली कटौती. सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आशाराम चौराहा, गांधी नगर मार्केट, अर्जुन वार्ड, प्रताप वार्ड, धाकड़ चौराह. सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एमएलए रेस्ट हाउस, वल्लभभवन, 74 बंगलो, न्यू मार्केट. सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक दशहरा मैदान, गोल्डन हाइट, आशीर्वाद कॉलोनी, बंजारी बस्ती, अकबरपुर, घरोंदा, बीडीए कॉलोनी, सलैया, खंडेलवाल परिसर. दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक पीपलनेर, हाईटेक सिटी.