MP Breaking News LIVE: आज से तीन दिन के लिए आमजनों के लिए खुलेगा लोकभवन, पढ़ें 25 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज रविवार को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आप Zee MPCG लाइव ब्लॉग के ज़रिए सभी छोटी-बड़ी ताज़ा खबरें एक ही जगह पा सकते हैं. यहां आपको सिर्फ़ एक क्लिक में सभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:35 AM IST
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: 25 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में लोक भवन आज से तीन दिनों के लिए आम जनता के लिए खुला रहेगा. आम जनता 25 जनवरी से 27 जनवरी, 2026 तक लोक भवन जा सकती है. इस बीच उज्जैन महाकाल लोक मंदिर में सुरक्षा के लिए 488 होम गार्ड कर्मियों को तैनात किया जाएगा, और ESB भर्ती का काम संभालेगा. इन कर्मियों का ट्रांसफर कहीं और नहीं किया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी प्रमुख और छोटे जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

25 January 2026
07:32 AM

छॉलीवुड प्रोड्यूसर पर केस दर्ज
एक्ट्रेस से मारपीट मामले में प्रोड्यूसर पर केस दर्ज. 
रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में दर्ज हुई एफआईआर 
छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माता मोहित साहू ने की थी एक्ट्रेस से मारपीट.
एक्ट्रेस से शादी करके मुकरा मोहित साहू.
एक्ट्रेस पर कैंची, झारा और लकड़ी से किया था हमला
बीएनएस की धाराओं 296,115, 351,118,127 में दर्ज हुई एफआईआर

 

07:32 AM

भोपाल-आज खुलेगा लोकभवन 
लोकभवन आज से तीन दिन तक आमजनों के लिए खुलेगा
गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमजन के लिए खुलेगा लोकभवन
आम लोग 25 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक लोकभवन का भ्रमण कर सकेंगे
25 जनवरी और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा
26 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय तय
लोग कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में वाहन पार्क कर सकेंगे

 

MP Breaking News LIVEmp news

