MP Breaking News LIVE: आज से तीन दिन के लिए आमजनों के लिए खुलेगा लोकभवन, पढ़ें 25 जनवरी की खबरें

MP News Updates: 25 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में लोक भवन आज से तीन दिनों के लिए आम जनता के लिए खुला रहेगा. आम जनता 25 जनवरी से 27 जनवरी, 2026 तक लोक भवन जा सकती है. इस बीच उज्जैन महाकाल लोक मंदिर में सुरक्षा के लिए 488 होम गार्ड कर्मियों को तैनात किया जाएगा, और ESB भर्ती का काम संभालेगा. इन कर्मियों का ट्रांसफर कहीं और नहीं किया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी प्रमुख और छोटे जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

