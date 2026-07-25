Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

MP Breaking News LIVE: MP के 2500 MBBS इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला आज, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 25 जुलाई शनिवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:42 PM IST
MP Breaking News LIVE: MP के 2500 MBBS इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला आज, पढ़ें बड़ी खबरें
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज
25 July 2026 01:45 PM (IST)

राजधानी भोपाल में युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा

विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल एक दूसरे को बेल्ट,डंडो से पीटते नजर आ रहे युवक जमकर एक दूसरे को पीटते नजर आ रहे युवक सड़क पर गिरा घायल युवक बुरी तरह तड़पते हुए वीडियो में आ रहा नजर शाहजानाबाद इलाके का वीडियो पुलिस वीडियो के आधार पर तलाश रही युवक

 

25 July 2026 12:47 PM (IST)

भोपाल हमीदिया अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई

सभी 250 MBBS इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए. वहीं पूरे प्रदेश में 2500 इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए. स्टाइपेंड बढ़ाये जाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू किया. 14000 से बढ़कर 30000 स्टाइलपेंड किए जाने की मांग. मध्य प्रदेश में देश में 23वें स्थान पर एमबीपीएस डॉक्टर को स्टाइपेंड दिए जाने का स्थान.  जबकि देशभर में फीस के मामले में मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर आता है. मांग पूरी न किए जाने तक जारी रहेगी हड़ताल. मरीज और परिजन हो रहे परेशान

 

25 July 2026 12:15 PM (IST)

सूरजपुर में युवक की हत्या

युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है.  10-12 युवकों ने अपहरण कर घटना को अंजाम दिया है. खून से लथपथ युवक को सड़क किनारे फेक फरार हो गए. युवक ने इलाज के दौरान अंबिकापुर में तोड़ा दम. जमीन विवाद के वजह से घटना कारित होने की आशंका. सूरजपुर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोंदा इलाके का मामला. 

25 July 2026 11:18 AM (IST)

सावन के सोमवार पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर जल्द होगा फैसला, कलेक्टर बोले- निर्णय शीघ्र लिया जाएगा
हर वर्ष शहर के विद्यालयों में सोमवार को रहता है अवकाश, बदले में रविवार को लगती हैं कक्षाएं. उज्जैन में सावन माह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जबकि 3 अगस्त को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। इसी बीच सावन के सोमवार को शहर के समस्त विद्यालयों में अवकाश को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

25 July 2026 11:17 AM (IST)

भोपाल में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए एडवाइजरी जारी

पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम एडवाइजरी जारी. कंपनी मालिक, CEO या वरिष्ठ अधिकारी बनकर हो रही ठगी से सावधान रहने की अपील. WhatsApp, ईमेल और कॉल के जरिए कर्मचारियों को बनाया जा रहा निशाना
फर्जी नंबर और फर्जी ईमेल से भेजे जा रहे 'Urgent Work' और 'Confidential' जैसे संदेश. नए नंबर से संपर्क कर तत्काल भुगतान और गोपनीय जानकारी मांगते हैं साइबर ठग. फर्जी WhatsApp ग्रुप बनाकर भी कर्मचारियों को फंसाने की कोशिश
OTP, UPI PIN, पासवर्ड और कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा न करने की अपील

25 July 2026 11:16 AM (IST)

छतरपुर में सड़क हादसे में हेल्पर की मौत
छतरपुर के झांसी -खजुराहो नेशनल नेशनल हाइवे 39 पर बड़ा हादसा हो गया. नींद की झपकी के कारण एक तेज रफ्तार हाइवा पुल से जा टकराया. हादसे में हेल्पर की मौत हो गई।,हाइवा सतना से सीमेंट लादकर टीकमगढ़ जा रहा था. बमीठा थाना क्षेत्र के पहाड़ी हीराजू के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और वाहन सीधे पुल से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाइवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया,जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

 

25 July 2026 10:25 AM (IST)

दुर्ग में नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूबे

दुर्ग के ग्राम छातागढ़ में देर रात शिवनाथ नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां उरला निवासी 7-8 बच्चे जन्मदिन का जश्न मनाने छातागढ़ पहुंचे थे तभी देर रात सभी नदी में नहाने के लिए उतर गए तभी अचानक 14 वर्षीय रेहान और 12 वर्षीय आरव नदी के तेज बहाव में बह गए जिसके बाद बाकी लोगो ने पुलिस और परिजनो को सूचना दी सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलगांव थाने की पुलिस पहुची और आधी रात के अंधेरे में एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो वही अल सुबह बच्चो के शव को बरामद किया गया जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया गया है.

 

25 July 2026 08:43 AM (IST)

कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम? 

आज पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना. मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कई जिलों में 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी
 मानसून एक्टिव रहेगा. वहीं राजधानी रायपुर में आज आसमान में बादल छाए रहने और बारिश का अनुमान है. प्रदेश में अबतक औसत से 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है. पूरी खबर पढ़ें.

 

25 July 2026 08:40 AM (IST)

भोपाल में मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

भोपाल में मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. देहात पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार किया है. 5 चोर और 1 सुनार पुलिस की गिरफ्त में है. करीब 4 लाख रुपये का चोरी का माल बरामद हुआ है. मंदिरों के दानपात्र और कीमती सामान को निशाना बनाते थे. 

25 July 2026 08:38 AM (IST)

NEET पेपर लीक मामला को लेकर कांग्रेस का कैंडल मार्च आज

रायपुर में शाम 6 बजे महात्मा गांधी प्रतिमा से अंबेडकर चौक से कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में होगा कैंडल मार्च विरोध प्रदर्शन. नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कर रही है आंदोलन. कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे

25 July 2026 08:36 AM (IST)

मध्य प्रदेश में अगले चार दिन तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. ‎ ‎विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जबकि ‎ 20 जिलों में हल्की रिमझिम बारिश की संभावना है. ‎ प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है. ‎अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी की आपूर्ति होने के कारण अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है. पूरी खबर पढ़ें. ‎

25 July 2026 08:33 AM (IST)

दतिया दौरे पर रहेंगे जीतू पटवारी

कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे के दौरान, वे पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मिलेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे. वे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा है. पार्टी के कई प्रमुख नेता जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, विपक्ष के पूर्व नेता अजय सिंह और विधायक आरिफ मसूद शामिल हैं. 26, 27 और 28 जुलाई को एक साथ प्रचार करेंगे. इसके अलावा, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव और कमलेश्वर पटेल आज से दतिया में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे. 

25 July 2026 08:31 AM (IST)

गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर आज फैसला

कोर्ट आज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगा. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सभी पक्षों को आज के फैसले का बेसब्री से इंतजार है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी. इस फैसले से साफ हो जाएगा कि जमानत अर्जी मंजूर होती है या खारिज.

25 July 2026 08:29 AM (IST)

 20 IAS अधिकारियों के तबादले

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला किया है. जारी आदेशों के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में इंदौर संभाग और रतलाम जिले जैसे अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है. आदेश के अनुसार, भास्कर लक्षकार को इंदौर संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि अजय कटेसरिया को रतलाम जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है. पूरी खबर पढ़ें

 

25 July 2026 08:28 AM (IST)

सीएम का आज का कार्यक्रम 

मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर 2:00 बजे दतिया के उदगावन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद, शाम 4:00 बजे वे सीतापुर मंडल के उपरायन गांव पहुंचेंगे और वहां भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. शाम 6:30 बजे, मुख्यमंत्री प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक में शामिल होंगे और अपने विचार साझा करेंगे. इसके बाद, वे दतिया के शहरी और ग्रामीण इलाकों के पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. दिन के आखिरी कार्यक्रम के तौर पर, वे शाम 7:45 बजे व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MP Breaking News LIVE

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दोस्तों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, धक्का लगने से युवक की मौत, हत्या का केस दर्ज
gwalior crime news45 min ago
2
balaghat news1 hr ago
3
Sidhi news3 hrs ago
4
Ujjain Mahakal Procession6:22 AM IST
5
urea distribution5:43 AM IST