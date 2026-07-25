MP Breaking News LIVE: MP के 2500 MBBS इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला आज, पढ़ें बड़ी खबरें

दतिया दौरे पर रहेंगे जीतू पटवारी

कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे के दौरान, वे पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मिलेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे. वे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा है. पार्टी के कई प्रमुख नेता जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, विपक्ष के पूर्व नेता अजय सिंह और विधायक आरिफ मसूद शामिल हैं. 26, 27 और 28 जुलाई को एक साथ प्रचार करेंगे. इसके अलावा, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव और कमलेश्वर पटेल आज से दतिया में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे.