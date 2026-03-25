MP Breaking News LIVE: आज जारी होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, 3 जिलों के दौरे पर CM मोहन, पढ़ें अपडेट

MP News Updates: आज 25 मार्च को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जन्मदिन है. वे अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाएंगे और राज्य के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं. इस बीच MP बोर्ड की कक्षा 5 और 8 के छात्रों का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि उनके नतीजे आज जारी होने वाले हैं. ये नतीजे सुबह 11:30 बजे से देखे जा सकेंगे. इसके अलावा पूरे राज्य में मौसम के मिजाज में दो रंग देखने को मिल रही है. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source