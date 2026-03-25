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MP Breaking News LIVE: आज जारी होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, 3 जिलों के दौरे पर CM मोहन, पढ़ें अपडेट

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में कक्षा 5 और कक्षा 8 के नतीजे आज जारी किए जाएंगे. इस बीच CM मोहन यादव आज अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाएंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:44 AM IST
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MP Breaking News LIVE: आज जारी होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, 3 जिलों के दौरे पर CM मोहन, पढ़ें अपडेट
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MP News Updates: आज 25 मार्च को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जन्मदिन है. वे अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाएंगे और राज्य के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं. इस बीच MP बोर्ड की कक्षा 5 और 8 के छात्रों का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि उनके नतीजे आज जारी होने वाले हैं. ये नतीजे सुबह 11:30 बजे से देखे जा सकेंगे. इसके अलावा पूरे राज्य में मौसम के मिजाज में दो रंग देखने को मिल रही है. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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25 March 2026
08:41 AM

तीन जिलों के दौरे पर सीएम मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर, सागर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे. दिन की शुरुआत समत्व भवन में बच्चों के साथ स्नेह मिलन और बहनों की पाती कार्यक्रम के साथ होगी. इसके बाद वे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'कुसुम योजना' के तहत बिजली खरीद समझौते (PPAs) जारी करेंगे और जन-मन सभागार का भूमि पूजन करेंगे. दोपहर में मुख्यमंत्री सागर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे, जहां वे वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के तहत कछुओं को छोड़ेंगे। दिन का समापन उज्जैन की कालिदास अकादमी में स्थानीय कार्यक्रमों के साथ होगा.

08:40 AM

आज जारी होगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट
मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र आज कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित करने जा रहा है. इस परीक्षा में कुल 23.68 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिसे इस बार बोर्ड पैटर्न के आधार पर आयोजित किया गया था. नतीजे सुबह 11:30 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. छात्र अपने रोल नंबर और समग्र ID का उपयोग करके अपने नतीजे देख सकेंगे. शिक्षा विभाग ने नतीजों को सुचारू रूप से जारी करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

 

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