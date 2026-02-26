Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3122854
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: आज राजस्थान दौरे पर CM मोहन, एमपी विधानसभा बजट का नौंवा दिन, पढ़ें अपडेट

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कई ज़रूरी घटनाओं से भरा रहेगा. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव राजस्थान के दौरे पर हैं. वे भोपाल से उदयपुर के लिए निकलेंगे. MP विधानसभा बजट का आज नौवां दिन है. इसके अलावा मध्यप्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.

|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो
LIVE Blog

MP News Updates: आज 26 फरवरी को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. MP असेंबली के बजट सेशन का यह नौवां दिन है. आज 9 विभागों के बजट प्रावधानों हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हायर एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चर के बजट पर चर्चा होगी. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव राजस्थान के दौरे पर रहेंगे. वे भीलवाड़ा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. उधर, छत्तीसगढ़ में BJP ऑफिस में सहयोग केंद्र लगेगा, जहां मंत्री राजेश अग्रवाल समस्याओं को सुनेंगे. इसके अलावा प्रशासनिक बदलाव से लेकर राजनीतिक विकास तक, मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों  में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

 

Add Zee News as a Preferred Source
26 February 2026
08:25 AM

आज राज्यसभा सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना
छग की दो राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना होगी जारी. 16 मार्च को मतदान, शाम 5 बजे के बाद आएंगे नतीजे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय. 6 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. 9 मार्च तक प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस. 9 अप्रैल 2026 को रिक्त होंगी दो राज्यसभा सीटें. सदस्य KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल हो रहा पूरा. राज्य के 90 विधायक करेंगे मतदान. विधानसभा में BJP के 54, कांग्रेस के 35 और गोंगपा का 1 विधायक. मतदान गोपनीय मतपत्र से कराया जाएगा.

08:24 AM

छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यालय में सहयोग केंद्र
BJP कार्यालय में आज लगेगा सहयोग केंद्र
मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे समस्याओं का निराकरण
आम जनता व कार्यकर्ताओं की समस्याओं का होगा निराकरण
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा सहयोग केंद्र का आयोजन

08:22 AM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे. सुबह 10:45 बजे वे भीलवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर में वे जबलपुर होकर सागर पहुंचेंगे. सागर के रहली में वे ऐतिहासिक रहस मेले और सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. शाम को जबलपुर से वे रायपुर के लिए रवाना होंगे, जहां जौरा मॉल के पास स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. 

08:20 AM

एमपी विधानसभा बजट सत्र का नौंवा दिन 
MP विधानसभा के बजट सेशन का आज नौवां दिन है. नौ डिपार्टमेंट के बजट प्रोविज़न पर पांच घंटे तक चर्चा होगी. हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हायर एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चर के बजट पर चर्चा होगी. राज्य में स्कूलों के मेंटेनेंस में लापरवाही पर ध्यान दिलाया जाएगा.

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज राजस्थान दौरे पर CM मोहन, एमपी विधानसभा बजट का नौंवा दिन, पढ़ें अपडेट
chhattisgarh news
होली का बड़ा तोहफा! छत्तीसगढ़ में निकाय कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹62.85 करोड़ जारी
gold and silver rate today
Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट
sadhvi ranjana
भोपाल में बवाल, साध्वी रंजना पर हमले के बाद भड़के RSS और विहिप कार्यकर्ता...
MP Satna news
MP के नामी कारोबारी को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वॉइस नोट भेजकर हड़काया
Holi Special Trains
नई दिल्ली से दादर और वलसाड़ से मऊ के बीच चलाई जाएगी होली स्पेशल ट्रेनें, जानें डिटेल
ratlam news
DJ के चक्कर में दूल्हे को घोड़ी से उताकर पीटा, मां पर किया तलवार से हलवार हमला...
Latest Shahdol News
समारोह में विद्यार्थियों को परोसा जाना था सड़ा-गला खाना, नजारा देख मायूस हुए छात्र
Latest rewa News
विकास नहीं, तो 'रावण की प्रतिमा' पर लगा दोष, मूर्ति को लेकर आमने-सामने हुए ग्रामीण
holashtak
'होलाष्टक में सावधावी बरतें, लेकिन डर न फैलाएं...', उज्जैन के पंडित ने दूर किया भ्रम