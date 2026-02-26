MP Breaking News LIVE: आज राजस्थान दौरे पर CM मोहन, एमपी विधानसभा बजट का नौंवा दिन, पढ़ें अपडेट

MP News Updates: आज 26 फरवरी को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. MP असेंबली के बजट सेशन का यह नौवां दिन है. आज 9 विभागों के बजट प्रावधानों हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हायर एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चर के बजट पर चर्चा होगी. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव राजस्थान के दौरे पर रहेंगे. वे भीलवाड़ा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. उधर, छत्तीसगढ़ में BJP ऑफिस में सहयोग केंद्र लगेगा, जहां मंत्री राजेश अग्रवाल समस्याओं को सुनेंगे. इसके अलावा प्रशासनिक बदलाव से लेकर राजनीतिक विकास तक, मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

