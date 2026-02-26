MP Breaking News LIVE: आज राजस्थान दौरे पर CM मोहन, एमपी विधानसभा बजट का नौंवा दिन, पढ़ें अपडेट

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कई ज़रूरी घटनाओं से भरा रहेगा. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव राजस्थान के दौरे पर हैं. वे भोपाल से उदयपुर के लिए निकलेंगे. MP विधानसभा बजट का आज नौवां दिन है. इसके अलावा मध्यप्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.
MP News Updates: आज 26 फरवरी को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. MP असेंबली के बजट सेशन का यह नौवां दिन है. आज 9 विभागों के बजट प्रावधानों हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हायर एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चर के बजट पर चर्चा होगी. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव राजस्थान के दौरे पर रहेंगे. वे भीलवाड़ा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. उधर, छत्तीसगढ़ में BJP ऑफिस में सहयोग केंद्र लगेगा, जहां मंत्री राजेश अग्रवाल समस्याओं को सुनेंगे. इसके अलावा प्रशासनिक बदलाव से लेकर राजनीतिक विकास तक, मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...
आज राज्यसभा सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना
छग की दो राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना होगी जारी. 16 मार्च को मतदान, शाम 5 बजे के बाद आएंगे नतीजे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय. 6 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. 9 मार्च तक प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस. 9 अप्रैल 2026 को रिक्त होंगी दो राज्यसभा सीटें. सदस्य KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल हो रहा पूरा. राज्य के 90 विधायक करेंगे मतदान. विधानसभा में BJP के 54, कांग्रेस के 35 और गोंगपा का 1 विधायक. मतदान गोपनीय मतपत्र से कराया जाएगा.
छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यालय में सहयोग केंद्र
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे. सुबह 10:45 बजे वे भीलवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर में वे जबलपुर होकर सागर पहुंचेंगे. सागर के रहली में वे ऐतिहासिक रहस मेले और सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. शाम को जबलपुर से वे रायपुर के लिए रवाना होंगे, जहां जौरा मॉल के पास स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.
एमपी विधानसभा बजट सत्र का नौंवा दिन
MP विधानसभा के बजट सेशन का आज नौवां दिन है. नौ डिपार्टमेंट के बजट प्रोविज़न पर पांच घंटे तक चर्चा होगी. हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हायर एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चर के बजट पर चर्चा होगी. राज्य में स्कूलों के मेंटेनेंस में लापरवाही पर ध्यान दिलाया जाएगा.