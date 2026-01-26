MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन फहराएंगे झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. आप ज़ी MPCG लाइव ब्लॉग के ज़रिए सभी लेटेस्ट, छोटी-बड़ी खबरें एक ही जगह पा सकते हैं. यहां आपको सिर्फ़ एक क्लिक में सभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी.
MP News Updates: आज गणतंत्र दिवस है. इस मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. मुख्यमंत्री कार्तिक मेला ग्राउंड में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे. यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री शिप्रा नदी के किनारे झंडा फहराएंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों और जवानों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...
एमपी में कौन कहां करेगा ध्वजारोहण
उज्जैन में सीएम मोहन यादव ध्वज फहराएंगे
भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ध्वज फहराएंगे
ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ध्वज फहराएंगे
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर, जगदीश देवड़ा इंदौर में रहेंगे
बिलासपुर में झंडा फहराएंगे सीएम साय
गणतंत्र दिवस पर सभी जिलों में होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम
बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे सीएम विष्णु देव साय
रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका करेंगे ध्वजारोहण
दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे ध्वजारोहण
बस्तर में डिप्टी सीएम अरुण साव ध्वजारोहण करेंगे
सरगुजा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे
रायपुर में पुलिस अधिकारियों को सम्मान
गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में पदको से अलंकृत होंगे पुलिस अधिकारी और जवान
14 पुलिस जवान अधिकारी होंगे पुलिस वीरता पदक से अलंकृत
10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक होगा प्राप्त
डीजी हिमांशु गुप्ता को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा
पांच बालक बालिकाएं राज्य वीरता अलंकरण से होंगे अलंकृत
राज्यपाल रमेन डेका अलंकरण से करेंगे अलंकृत
शिप्रा किनारे CM फहराएंगे ध्वज
उज्जैन में पहली बार शिप्रा किनारे CM फहराएंगे ध्वज
सीएम कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे
यह पहला अवसर है, जब मुख्यमंत्री शिप्रा तट पर ध्वज फहराएंगे
दो साल बाद इसी क्षेत्र में सिंहस्थ कुंभ आयोजित होगा
कुंभ का मुख्य आयोजन कार्तिक मेला ग्राउंड के पास दत्त अखाड़ा और रामघाट पर होगा
सिंहस्थ मेला क्षेत्र को प्रमोट करने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चुना गया
