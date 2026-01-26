Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086428
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन फहराएंगे झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. आप ज़ी MPCG लाइव ब्लॉग के ज़रिए सभी लेटेस्ट, छोटी-बड़ी खबरें एक ही जगह पा सकते हैं. यहां आपको सिर्फ़ एक क्लिक में सभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: आज गणतंत्र दिवस है. इस मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. मुख्यमंत्री कार्तिक मेला ग्राउंड में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे. यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री शिप्रा नदी के किनारे झंडा फहराएंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों और जवानों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. क्राइम और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

Add Zee News as a Preferred Source
26 January 2026
08:30 AM

एमपी में कौन कहां करेगा ध्वजारोहण
उज्जैन में सीएम मोहन यादव ध्वज फहराएंगे
भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ध्वज फहराएंगे
ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ध्वज फहराएंगे
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर, जगदीश देवड़ा इंदौर में रहेंगे

 

07:45 AM

बिलासपुर में झंडा फहराएंगे सीएम साय 
गणतंत्र दिवस पर सभी जिलों में होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम
बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे सीएम विष्णु देव साय
रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका करेंगे ध्वजारोहण
दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे ध्वजारोहण
बस्तर में डिप्टी सीएम अरुण साव ध्वजारोहण करेंगे
सरगुजा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे

 

07:44 AM

रायपुर में पुलिस अधिकारियों को सम्मान
गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में पदको से अलंकृत होंगे पुलिस अधिकारी और जवान
14 पुलिस जवान अधिकारी होंगे पुलिस वीरता पदक से अलंकृत
10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक होगा प्राप्त
डीजी हिमांशु गुप्ता को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा
पांच बालक बालिकाएं राज्य वीरता अलंकरण से होंगे अलंकृत
राज्यपाल रमेन डेका अलंकरण से करेंगे अलंकृत

07:43 AM

शिप्रा किनारे CM फहराएंगे ध्वज
उज्जैन में पहली बार शिप्रा किनारे CM फहराएंगे ध्वज
सीएम कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे
यह पहला अवसर है, जब मुख्यमंत्री शिप्रा तट पर ध्वज फहराएंगे
दो साल बाद इसी क्षेत्र में सिंहस्थ कुंभ आयोजित होगा
कुंभ का मुख्य आयोजन कार्तिक मेला ग्राउंड के पास दत्त अखाड़ा और रामघाट पर होगा
सिंहस्थ मेला क्षेत्र को प्रमोट करने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चुना गया
भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ध्वज फहराएंगे
ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ध्वज फहराएंगे
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर, जगदीश देवड़ा इंदौर में रहेंगे

 

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

Republic Day
घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट
mp news
गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को राष्ट्रपति पदक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन फहराएंगे झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें
jabalpur news
जबलपुर में भीषण हादसा: नर्मदा नदी पर बन रहे पुल की सेंट्रिंग गिरने से 3 की मौत...
ujjain news
उज्जैन में बड़ा हादसा टला: चलती ट्रेन से गिरे यात्री, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा-तफरी
ujjain news
सीएम का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी चलाकर जनता से की मुलाकात, जमकर घुमाई लाठी
barwani news in hindi
खंडवा-वडोदरा हाईवे पर मचा हड़कंप, नर्मदा पुल का धंसा हिस्सा, 11 फीट चौड़ा बना गड्ढा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इन 41 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जानिए पूरी कहानी
Panna news
जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने 'मन की बात' में भी लिया नाम
ujjain news
आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास को मिलेगा पद्म श्री, जानिए कौन-कौन से किए अहम काम