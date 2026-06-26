/MP Breaking News LIVE: लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रतलाम में मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, पढ़ें बड़ी खबरें

दमोह में स्टंटबाजी के चक्कर में युवक के मुंह में लगी आग

दमोह में बीती रात मोहर्रम के दौरान होने वाली शहर गश्त में एक बड़ा हादसा टल गया लेकिन इस स्टंट में एक युवक के मुंह में लगी आग से अफरातफरी मच गई और वो गंभीर रूप से जला है. दरअसल बीती रात दमोह शहर में परम्परा के मुताबिक ताजियों को शहर गश्त कराई जा रही थी और इसी परम्परा का एक हिस्सा एक बड़ी सी मशाल का जलाना होता है. गड़ी मुहल्ले में ऐसी ही मशाल को जलाया गया और इस पर लोग तेल डालते है तो कुछ युवा इस मशाल के साथ स्टंट कर रहे थे, मुंह में पेट्रोल भरकर मशाल की आग में फूंक मारकर उगल रहे थे सब कुछ सामान्य चल रहा था इसी बीच एक युवक ने मुंह में पेट्रोल भरा और मशाल पर उगल रहा था, दो तीन बार तो ठीक रहा लेकिन जैसे ही वो चौथी बार मुंह में पेट्रोल लेकर आया फूंक मारने के बाद उसके मुंह में आग लग गई और आग के गोले मुंह से निकलने लगे, अफरातफरी के बीच लोगों ने बाहरी आग बुझा दी लेकिन युवक के मुंह के अंदर और गले में जहां जहां तक पेट्रोल गया वहां उतने हिस्से में आग फैलती गई. लोगों ने स्थानीय डाक्टर को दिखाया और फिर उसे जबलपुर ले जाया गया है जहां उसे इलाज दिया जा रहा है.