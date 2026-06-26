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MP Breaking News LIVE: लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रतलाम में मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 26 जून शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 26, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:50 AM IST
MP Breaking News LIVE: लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन यादव, रतलाम में मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, पढ़ें बड़ी खबरें
26 June 2026 09:04 AM (IST)

शाजापुर जिले में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत
शाजापुर जिले में आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश में एक बुजुर्ग की बिजली गिरने से जंगल में मौत हो गई, वहीं पेड़ गिरने से एक कार दब गई. तेज हवाओं के चलते जिले में कई स्थानों पर बड़ी संख्या में पेड़ धराशाई हुए हैं. शाजापुर जिले के ग्राम बेसरापुर के जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से आत्माराम मालवीय उम्र (64) वर्ष की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार आत्माराम जंगल में बकरियां चराने गए थे. इसी दौरान मौसम अचानक खराब हो गया और तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी. इसी बीच उन पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

26 June 2026 09:02 AM (IST)

दमोह में स्टंटबाजी के चक्कर में युवक के मुंह में लगी आग

दमोह में बीती रात मोहर्रम के दौरान होने वाली शहर गश्त में एक बड़ा हादसा टल गया लेकिन इस स्टंट में एक युवक के मुंह में लगी आग से अफरातफरी मच गई और वो गंभीर रूप से जला है. दरअसल बीती रात दमोह शहर में परम्परा के मुताबिक ताजियों को शहर गश्त कराई जा रही थी और इसी परम्परा का एक हिस्सा एक बड़ी सी मशाल का जलाना होता है. गड़ी मुहल्ले में ऐसी ही मशाल को जलाया गया और इस पर लोग तेल डालते है तो कुछ युवा इस मशाल के साथ स्टंट कर रहे थे, मुंह में पेट्रोल भरकर मशाल की आग में फूंक मारकर उगल रहे थे सब कुछ सामान्य चल रहा था इसी बीच एक युवक ने मुंह में पेट्रोल भरा और मशाल पर उगल रहा था, दो तीन बार तो ठीक रहा लेकिन जैसे ही वो चौथी बार मुंह में पेट्रोल लेकर आया फूंक मारने के बाद उसके मुंह में आग लग गई और आग के गोले मुंह से निकलने लगे, अफरातफरी के बीच लोगों ने बाहरी आग बुझा दी लेकिन युवक के मुंह के अंदर और गले में जहां जहां तक पेट्रोल गया वहां उतने हिस्से में आग फैलती गई. लोगों ने स्थानीय डाक्टर को दिखाया और फिर उसे जबलपुर ले जाया गया है जहां उसे इलाज दिया जा रहा है.

26 June 2026 08:59 AM (IST)

भोपाल में SBI फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई

 1266.63 करोड़ के एसबीआई फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भोपाल में SBI फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई की. 1266 करोड़ के फ्रॉड में 3.66 करोड़ की पॉलिसी अटैच की. फ्रॉड की आरोपी कंपनी एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर श्रीकांत भसी के नाम पर 2 पॉलिसी थी. ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में संचालित दोनों पॉलिसी की कुल वैल्यू 3.66 करोड़ थी. ED जांच में ये पॉलिसी SBI फ्रॉड के समय ही खरीदी गईं थीं. इसके पहले श्रीकांत भसी की देश विदेश की संपत्तियों को भी किया जा है अटैच. दुबई में 51 करोड़ से ज्यादा की 9 और भारत में 111 करोड़ की प्रॉपर्ट की जा चुकी हैं अटैच

26 June 2026 08:58 AM (IST)

6 जुलाई को खत्म होगा MP के राज्यपाल मांगूबाई पटेल का कार्यकाल

6 जुलाई को खत्म होगा MP के राज्यपाल मांगूबाई पटेल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. डेढ़ दशक बाद MP का कोई गवर्नर पूरा करेगा कार्यकाल कर रहे हैं. इसके पहले रामनरेश यादव ही पूरा कर पाए हैं MP में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था. 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक रहे थे रामनरेश यादव राज्यपाल. 2016 से 2021 तक 5 साल में बदले 3 राज्यपाल. 2016 से 2021 तक लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल और ओपी कोहली रहे हैं राज्यपाल मांगूबाई पटेल को दूसरा कार्यकाल मिलेगा या प्रदेश को नया राज्यपाल राष्ट्रपति को करना है तय.
26 June 2026 08:55 AM (IST)

कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में CS ने कलेक्टरों से जाहिर की नाराजगी

भोपाल में आयोजित कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में CS ने कलेक्टरों से नाराजगी जाहिर की. CS अनुराग जैन ने कहा  कलेक्टर हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर लापरवाह हैं  सीएस ने कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा बिना सुने कुछ भी आंकड़े बता रहे है. इंदौर और सिंगरौली कलेक्टरों को फटकार लगाई.  सीएस ने कहा 100 में से सिर्फ 25 गर्भवती महिलाओं को दवा मिल रही. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को आंकड़े गलत बताने और फोन देखने पर फटकार लगी. आपने यूपीएससी टॉप किया होगा आप इंटेलीजेंट भी होंगे लेकिन जो एसीएस बताना चाह रहे हैं उसे भी सुनिये.

 

26 June 2026 08:54 AM (IST)

धार में इमामबाड़ा खुलने के बाद युवाओं के बीच हुआ विवाद

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी इमामबाड़ा खोले जाने और चाबी सौंपे जाने के पश्चात इमामबाड़ा परिसर के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी का इजहार किया. इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ युवाओं के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया.

26 June 2026 08:52 AM (IST)

शाजापुर मोहर्रम जुलुस के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद

शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोकर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है,जब गांव में बड़े साहब बाबा का पारंपरिक जुलूस निकाला जा रहा था,उसी दौरान यह घटना हुई. यह पूरा घटनाक्रम ग्राम झोकर के बड़ा चौक क्षेत्र का है. जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया. इस घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में कराया जा रहा है.
 

26 June 2026 08:50 AM (IST)

रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा

गुरुवार को रतलाम जिले के हतनारा गांव में मुहर्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. पंचमुखी महादेव मंदिर के पास से गुजरते समय लगभग 10 फीट ऊंचा ताजिया 11 kV की हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया. बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 7 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं.

26 June 2026 08:46 AM (IST)

मध्य प्रदेश का आज का मौसम

मौसम विभाग ने 26 जून के लिए 45 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र के अनुसार, आज मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है. इसके चलते, अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन डिवीजन के जिलों में पहुंचने की उम्मीद है मौसम विभाग के मुताबिक मानसून सबसे आखिर में ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल डिवीजन में पहुंचेगा.

26 June 2026 08:45 AM (IST)

सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे.  दोपहर 12:00 बजे रवींद्र भवन में 'लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद, शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे. शाम 5:00 बजे वे एक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे. फिर, शाम 6:00 बजे मुख्यमंत्री भोपाल के मानस भवन में आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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