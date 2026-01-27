Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ आज, पढ़ें 27 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज मंगलवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर क्राइम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. आप ज़ी MPCG लाइव ब्लॉग के ज़रिए सभी ताज़ा छोटी-बड़ी खबरें एक ही जगह पा सकते हैं. यहां आपको सिर्फ़ एक क्लिक में सभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी.

Reported By:  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:17 AM IST
MP Breaking News LIVE: भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ आज, पढ़ें 27 जनवरी की खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: आज 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी  5-डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे. मध्य प्रदेश में 40,000 कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे. वहीं शाम 4:00 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक भी होगी. साथ ही भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य उद्घाटन होगा. यह कार्यक्रम तात्या टोपे स्टेडियम में होगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी प्रमुख और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

27 January 2026
08:16 AM

छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग का अनुमान. जल्द छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव, कई जिलों में बारिश का अलर्ट. कल गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना. रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा समेत करीब 14 जिलों में पड़ेगी बौछार. कहीं-कहीं तेज हवा चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान. अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा.

07:19 AM

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी
छत्तीसगढ़ करेगा राष्ट्रीय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी. फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य दल की घोषणा. ट्राइबल गेम्स में कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक, तीरंदाजी और तैराकी जैसी होगी प्रतिस्पर्धाएं. कबड्डी और मलखम्ब को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल. आज से रायपुर, बिलासपुर और नारायणपुर में लगाए जाएंगे विशेष प्रशिक्षण शिविर.

07:18 AM

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मंत्रालय में शाम 4:00 बजे होगी बैठक
परिवीक्षा अवधि वाले शासकीय कर्मचारीयो का इंतजार हो सकता है खत्म
कोर्ट के आदेश के बाद 100 फीसदी वेतन देने का प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट में

 

07:18 AM

भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ
खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ आज
तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव करेंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स का उद्घाटन
शुभारंभ समारोह में कैलाश खेर–कैलासा बैंड की लाइव परफॉर्मेंस रहेगी आकर्षण
India’s Got Talentफेम डांस ग्रुप की एयरोबेटिक प्रस्तुति से सजेगा मंच

 

MP Breaking News LIVEmp news

