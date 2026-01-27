MP Breaking News LIVE: भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ आज, पढ़ें 27 जनवरी की खबरें

MP News Updates: आज 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी 5-डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे. मध्य प्रदेश में 40,000 कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे. वहीं शाम 4:00 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक भी होगी. साथ ही भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य उद्घाटन होगा. यह कार्यक्रम तात्या टोपे स्टेडियम में होगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी प्रमुख और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Add Zee News as a Preferred Source