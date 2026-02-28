MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर CM मोहन,किसानों को 1 मार्च से मिलेगा ऑनलाइन खाद, पढ़ें अपडेट

MP News Updates: आज 28 फरवरी को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. कूनो नेशनल पार्क में आठ नए चीते आएंगे. वे आज सुबह बोत्सवाना से प्लेन से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. ग्वालियर से वे हेलीकॉप्टर से कूनो के लिए निकलेंगे. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान किसी केंद्रीय मंत्री से मिल सकते हैं. उधर, होली के दौरान राज्य में आंधी और बारिश का अनुमान है. इसके अलावा प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. सभी जिलों की छोटी-बड़ी खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Add Zee News as a Preferred Source