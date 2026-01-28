MP Breaking News LIVE: दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, पढ़ें 28 जनवरी की खबरें

MP News Updates: आज 28 जनवरी को मध्य प्रदेश में मौसम बदलने की उम्मीद है. कई जिलों के लिए आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस बीच राज्य सरकार मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा किसानों को एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रही है. उनके बैंक खातों में ₹210 करोड़ जमा किए जाएंगे, लेकिन कब इसकी जानकारी भी यहां मिलेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...

