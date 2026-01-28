MP Breaking News LIVE: दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, पढ़ें 28 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज बुधवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. आप Zee MPCG लाइव ब्लॉग के ज़रिए सभी ताज़ा खबरें छोटी-बड़ी एक ही जगह पर पा सकते हैं. यहां आपको सिर्फ़ एक क्लिक में सभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी.
Trending Photos
MP News Updates: आज 28 जनवरी को मध्य प्रदेश में मौसम बदलने की उम्मीद है. कई जिलों के लिए आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस बीच राज्य सरकार मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा किसानों को एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रही है. उनके बैंक खातों में ₹210 करोड़ जमा किए जाएंगे, लेकिन कब इसकी जानकारी भी यहां मिलेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...
ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान
हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. तेज बारिश के साथ गिरे ओलों के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. किसानों के अनुसार चना, मक्का और गेहूं की फसल में सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला है.
दंगल कार्यक्रम में आपस में झगड़े दो गुट
दंगल कार्यक्रम में आपस में भिड़े दो गुट खूब हुई हाथापाई, श्योपुर जिले के बगदीया गांव में चल रहा था दंगल कार्यक्रम, वीडियो हुई वायरल, पुलिस की मौजूदगी में भिड़े, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला , वीडियो आया सामने, दंगल कार्यक्रम में किसी बात को लेकर हुआ था मुंहवाद हाथापाई में बदला.
छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट
जल्द छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव, कई जिलों में बारिश का अलर्ट
आज बुधवार को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना
रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा समेत 14 जिलों में बौछारों की चेतावनी
तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान
अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा
मौसम विभाग ने दी जानकारी
दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेंगे बैठक
मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे ,मनरेगा के नाम बदलने और SIR पर की जाएगी चर्चा
दोपहर 3 बजे बाद कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक
राहुल गांधी देंगे बैठक में संगठन को आगे बढ़ाने का मंत्र
बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल समेत अन्य नेता होंगे शामिल