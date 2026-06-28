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MP Breaking News LIVE: बैतूल में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे CM, MP में 65 डीएसपी के तबादले, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 28 जून रविवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 28, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:42 AM IST
MP Breaking News LIVE: बैतूल में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे CM, MP में 65 डीएसपी के तबादले, पढ़ें बड़ी खबरें
28 June 2026 08:41 AM (IST)

भोपाल पहली ही बारिश में नगर निगम के दावों की खुली पोल

2 घंटे की बारिश में शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया. वार्ड-73 के शिव नगर में सड़कें तालाब बन गई. शिवाजी गली, मस्जिद वाली गली समेत कई मोहल्ले पानी में डूबे गए. घरों तक पहुंचा बारिश का पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी. जलभराव से आवागमन पूरी तरह प्रभावित. रहवासियों ने नालों की सफाई के दावों पर उठाए सवाल. पहली बारिश में ही जल निकासी व्यवस्था की खुली पोल. शहर के अलग-अलग इलाकों में भी सामने आए ऐसे ही हालात

28 June 2026 08:39 AM (IST)

भोपाल में फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर हमला

भोपा में स्कूल से लौट रहे वैन चालक एजाज खान की गाड़ी के आगे अचानक बाइक अड़ाकर रोका. चालक के नीचे उतरते ही, बदमाशों ने उस पर छुरियों से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात के पीछे अनस फ़ारूक़ के साथ चल रहा पुराना ज़मीन का विवाद बताया जा रहा. बेखौफ बदमाशों ने केवल रास्ते में ही नहीं, बल्कि पीड़ित के घर पर भी हमला किया. इतनी बड़ी वारदात और पीड़ित के लहूलुहान होने के बावजूद पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है.

 

28 June 2026 08:36 AM (IST)

एमपी में 65 डीएसपी के तबादले

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने शनिवार रात 65 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के इन तबादलों में ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और पीथमपुर के लिए सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (CSPs) की पोस्टिंग के साथ-साथ भोपाल और इंदौर में इसी कैडर के अधिकारियों की शहरी इलाकों में पोस्टिंग भी शामिल है. बालाघाट हॉक फोर्स में 18 अफसर पदस्थ. ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन के CSP बदले

28 June 2026 08:34 AM (IST)

दमोह में किसानों की शिकायत पर खाद यूरिया को लेकर प्रशासन सख्त, चार दुकानों को किया गए सस्पेंड

दमोह से बड़ी खबर है जहां जी मीडिया की खबर का असर हुआ है और किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है जबकि प्रशासन ने सरकारी खाद वितरण केन्द्रोंके अलावा निजी दुकानों से खाद यूरिया मुहैया कराने वाली दुकानों का निरीक्षण कराया है और चार दुकानों को स्पेंड किया गया है. किसानों हमने अपनी खबर में किसानों की परेशानी और उन्हें ज्यादा दामों में खाद यूरिया देने वाली प्रायवेट खाद बीज दुकानों पर किसान भटक रहे है और बोनी के लिए लेट हो रहे है। इस खबर को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अलग अलग दर्जन भर से ज्यादा टीम बनाई और उन्हें निर्देशित किया गया कि दुकानों को चेक कर स्टॉक की जानकारी लें. इन दुकानों में घोर अनियमितताएं पाई गई और किसानों की जो शिकायतें थी वो भी सही निकली। नियमानुसार सरकारी टोकन मिलने के बाद दुकानदारों द्वारा किसानों को खाद नहीं दी जा रही थी।इसके साथ कीमत से ज्यादा पैसे भी लिए जा रहे थे.

28 June 2026 08:33 AM (IST)

सीहोर सलकनपुर देवी धाम में फिर बाघ की दस्तक

सीहोर जिले के सलकनपुर देवी धाम के सीढ़ी मार्ग और मुख्य सड़क पर बाघिन अपने शावकों के साथ देखी गई. लगातार तीन दिनों से बाघ की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद श्रद्धालुओं, दुकानदारों और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बाघिन और शावको की हरकत एक दूकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद. व्यापारी संघ ने की लोगों से अपील देर रात्रि और सुनसान में अकेले यात्रा करने से बचे की सलाह दी.

 

28 June 2026 08:32 AM (IST)

सागर में खेत में काम कर रहे मजदूर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत

सागर के गांव चिखली जमुनिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है. दरअसल गांव के किसान मदन यादव अपने खेत में बोनी का काम कर रहे थे उनके साथ मजदूर बबलू उर्फ गंगाराम आदिवासी भी था और अचानक मौसम ने करवट की बारिश शुरू हुई जब तक किसान और मजदूर खेत से बाहर निकलते तब तक आसमान से तेज आवाज के साथ बिजली खेत में गिरी और मजदूर बबलू इसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से जल गया. किसान और आसपास काम कर रहे लोग उसे लेकर देवरी अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 

28 June 2026 08:29 AM (IST)

सागर में भालू ने दो  महिलाओं पर किया हमला 

 सागर जिले के बंडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम भडराना में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक जंगली भालू जंगल से भटककर सीधे रिहायशी बस्ती में घुस आया. सुबह करीब 6:00 बजे हुए इस अचानक हमले में भालू ने दो महिलाओं को बुरी तरह घायल कर दिया है. यहां सुबह जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक एक विशालकाय भालू बस्ती में दाखिल हो गया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, भालू ने सामने आईं दो महिलाओं पर हमला बोल दिया. महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठियां लेकर दौड़े, जिसके बाद भालू वहां से भागा. घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। वहीं घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद से पूरे भडराना गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

28 June 2026 08:27 AM (IST)

 छत्तीसगढ़ में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा

छत्तीसगढ़ में आज  35 लाख 98 हजार 904 बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक. पांच वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दो बंद 28,791 टीमों के साथ 57 हजार से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेंगे तैनात बूथ दिवस के बाद 29 और 30 जून को टीम पहुंची घर घर तक अभियान को लेकर सभी 33 जिलों में तैयारियां पूरी

28 June 2026 08:25 AM (IST)

भोपाल में पल्स पोलियो अभियान 

भोपाल आज से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान सीएम मोहन प्रशासन अकादमी से लॉन्च करेंगे अभियान 28 से 30 जून तक 5 साल तक के लगभग 1.07 करोड़ बच्चों को लगेगी वैक्सीन सीएम पल्स पोलियो अभियान और ‘सुमन पंचायत’ का करेंगे शुभारंभ स्टेट एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 एक्शन प्लान करेंगे लांच एचपीवी टीकाकरण अभियान और स्वस्थ यकृत मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जिलों सम्मानित होंगे. 7 लाख 64 हज़ार किशोरियों का किया गया है. एचपीवी टीकाकरण 1 करोड़ 49 लाख से अधिक की स्वस्थ यकृत मिशन में स्क्रीनिंगग की गई.

28 June 2026 08:20 AM (IST)

बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश का कहर देखने को मिल रहा. बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ही शिवपुरी में तूफान से भारी नुकसान हुआ. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 15 जिलों में पहुंचकर मानसून थम गया है. अगले 2-3 दिन और  मानसून का इंतजार करना पड़ेगा. 72 घंटे की बारिश से सुधरे प्रदेश के वर्षा आंकड़े. फिर भी सामान्य से 41% कम बारिश हुई है.

28 June 2026 08:18 AM (IST)

सीएम सुनेंगे  प्रधानमंत्री के ‘मन की बात‘

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बैतूल जिले में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के सभी बूथों पर प्रधानमंत्री के ‘मन की बात‘ कार्यक्रम सुनेंगे. सीएम भैंसदेही विधानसभा के भैंसदेही नगर मंडल के बूथ क्रमांक 318 कुकरू में भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनों के साथ ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनेंगे. प्रदेश शासन के मंत्रीगण, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता प्रदेश भर के अलग-अलग बूथों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात‘ कार्यक्रम को सुनेंगे.

28 June 2026 08:15 AM (IST)

मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का पूरा कार्यक्रम 

दोपहर 12:50 बजे मुख्यमंत्री नर्मदापुरम जिले में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. फिर वे दोपहर 2:00 बजे भोपाल पहुंचेंगे. भोपाल में, दोपहर 3:30 बजे, मुख्यमंत्री 'एकेडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन' में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन' (SUMAN) योजना की राज्य-स्तरीय शुरुआत में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान, वे राज्य की एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) 2.0 पॉलिसी का भी अनावरण करेंगे.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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