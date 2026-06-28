MP Breaking News LIVE: बैतूल में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे CM, MP में 65 डीएसपी के तबादले, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 28 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव बैतूल, नर्मदापुरम और भोपाल में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. बैतूल के कुकरू में सीएम योग सत्र में भाग लेंगे, पौधे लगाएंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे. सुबह 10:00 बजे मुख्यमंत्री 'ग्राम चौपाल' में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और नागरिकों से बातचीत करेंगे. इसके अलावा, वे महिलाओं और नागरिकों को हेलमेट बांटेंगे और वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इसके बाद सुबह 11:00 बजे वे प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनेंगे. इसके साथ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार 28 जून को भोपाल जिले में पांच वर्ष तक के 3.32 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी. वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 43 से ज्याद जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश, आंधी-तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...