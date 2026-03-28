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MP Breaking News LIVE: गेहूं खरीद को लेकर CM की बैठक, इन जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें 28 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: आज मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. अब तक पूरे राज्य में 2,888 LPG सिलेंडर ज़ब्त किए जा चुके हैं. वहीं दूसरी ओर कई जिलों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है.  इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:34 AM IST
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MP Breaking News LIVE: गेहूं खरीद को लेकर CM की बैठक, इन जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें 28 मार्च की खबरें
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MP News Updates: आज 28 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. भोपाल में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके कारण 15 एकड़ की फसल नष्ट हो गई. 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिन्हें ₹20 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. इस बीच राज्य में अब तक 2,888 LPG सिलेंडर ज़ब्त किए जा चुके हैं. इसके अलावा राज्य के 15 से ज्यादा जिलों के लिए बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पूरे राज्य में मौसम के मिजाज में दो रंग देखने को मिल रही है. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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28 March 2026
08:32 AM

11 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश सरकार अपने 11 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ₹20 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है. राजस्थान और हरियाणा के मॉडल पर आधारित इस योजना को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने मंज़ूरी दे दी है. इस योजना के तहत, कर्मचारियों की मूल वेतन से 1% और पेंशनभोगियों की पेंशन से 4% की मासिक कटौती की जाएगी. इस योजना को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, और कैबिनेट से अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

 

08:32 AM

गेहूं उपार्जन को लेकर बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गेहूं खरीद के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. वे पूरे राज्य में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा के लिए यह बैठक आयोजित करेंगे. अब तक 19 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में 1 अप्रैल से, और शेष संभागों में 7 अप्रैल से शुरू होगी.

 

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