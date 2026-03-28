MP Breaking News LIVE: गेहूं खरीद को लेकर CM की बैठक, इन जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें 28 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 28 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. भोपाल में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके कारण 15 एकड़ की फसल नष्ट हो गई. 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिन्हें ₹20 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. इस बीच राज्य में अब तक 2,888 LPG सिलेंडर ज़ब्त किए जा चुके हैं. इसके अलावा राज्य के 15 से ज्यादा जिलों के लिए बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पूरे राज्य में मौसम के मिजाज में दो रंग देखने को मिल रही है. साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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