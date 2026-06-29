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MP Breaking News LIVE: नीमच को करोड़ों की सौगात देंगे CM मोहन, MP के 4 कृषि उत्पादों को मिला GI टैग, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 29 जून सोमवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 29, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:58 AM IST
MP Breaking News LIVE: नीमच को करोड़ों की सौगात देंगे CM मोहन, MP के 4 कृषि उत्पादों को मिला GI टैग, पढ़ें बड़ी खबरें
29 June 2026 09:17 AM (IST)

 भोपाल में चोरों ने मचाया उत्पात

भोपाल में देर रात चोरों ने मचाया उत्पात. राजाभोज कॉलोनी के सूने मकान की चोरी घटना का CCTV आया सामने. नकदी समेत कई सामान ले गए चोर. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. दूसरे मकान में भी की चोरी की कोशिश की गई. CCTV में दिखे चार संदिग्ध युवक. गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला.

 

29 June 2026 08:40 AM (IST)

दमोह जिला जेल में बंदियों के बीच झगड़ा, एचआईवी पॉजिटिव मरीज का नाखून लगने से मचा हड़कंप

दमोह से जिला जेल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेल में बंद एक एचआईवी पीड़ित बंदी का नाखून एक सामान्य बंदी को लगने के बाद हड़कंप मच गया है और पीड़ित बंदी को जिला अस्पताल लाया गया जहां से उसे हायर सेंटर मेडिकल कालेज सागर रेफर किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि जिस बंदी को एड्स पीड़ित बंदी का नाखून लगा है वो बंदी भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है, ये सब जेल के भीतर बंदियों के बीच आपस में ही भिड़ंत और मारपीट के बाद हुआ है. पूरी खबर पढ़ें.

29 June 2026 08:38 AM (IST)

छतरपुर में सड़क हादसे मे एक की मौत, दो गंभीर

छतरपुर में तेज रफ्तार बाईक अनियंत्रित होकर फिसली, बाईक सवार तीन गंभीर रूप से घायल. एक बाईक सवार की मौके पर मौत हो गई. शादी समारोह से लौटते समय हादसा हुआ था. दो गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बिजावर थाने के ग्राम खैराकला के पास की घटना हुई.

29 June 2026 08:35 AM (IST)

पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया में होगा बदलाव

पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया बदली जाएगी. अब ESB की जगह पुलिस भर्ती बोर्ड भर्ती  करेगा. जुलाई में गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट दे सकता है. सीएम मोहन ने पिछले साल की इस की घोषणा की थी. गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. यूपी-गुजरात मॉडल पर आधारित होगा भर्ती बोर्ड. एआई से लेकर जेल प्रहरी, आबकारी फॉरेस्ट गार्ड जैसी यूनीफॉर्म सेवाओं की भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा. पूरी खबर पढ़ें.

29 June 2026 08:34 AM (IST)

मध्य प्रदेश का मौसम

मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद आंधी और झमाझम बारिश का दौर जारी है. मंदसौर, रतलाम, गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, छतरपुर और खरगोन समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने प्रदेश के 43 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के पांच बड़े शहरों में उज्जैन सबसे ठंडा रहा अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इंदौर में 33.8 डिग्री, भोपाल में 34.6 डिग्री, जबलपुर में 38.3 डिग्री और ग्वालियर में 40.2 डिग्री तापमान रहा. पूरी खबर पढ़ें.

29 June 2026 08:32 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आज के कार्यक्रम दोपहर 12:15 पर भोपाल से नीमच के लिए रवाना होंगे. नीमच में केंद्रीय मंत्री नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे. विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे दोपहर 3:20 पर नीमच सोलर पार्क का एरियल सर्वे करेंगे. शाम 4:10 बजे रामपुरा में जल गंगा सर्वधन अभियान के अंतर्गत निर्मित अमृतसरोवर का निरीक्षण शाम 4:40 पर ग्रीनको साईट विजिट करेंगे. शाम 6:50 पर जहानुमा पैलेस भोपाल में पी.पी.ए हस्ताक्षर करेंगे.

29 June 2026 08:31 AM (IST)

एमपी के 4 कृषि उत्पादों को मिला GI टैग

मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में एक और अहम उपलब्धि हासिल की है. राज्य के चार पारंपरिक कृषि उत्पादों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर और क्षत्रिय धान को 'ज्योग्राफिकल इंडिकेशन' (GI) टैग मिला है. इससे इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. GI टैग से इन कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत होगी और बाजार में मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है. ये चारों कृषि उत्पाद राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों से आते हैं. खासकर महाकौशल क्षेत्र के किसानों को इससे काफी फायदा होगा. सरकार का मानना ​​है कि GI टैग से इन उत्पादों की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र की पारंपरिक खेती को नई पहचान मिलेगी. पूरी खबर पढ़ें.

29 June 2026 08:29 AM (IST)

नीमच दौरे पर सीएम मोहन  

नीमच में मुख्यमंत्री मोहन यादव 1,686.54 करोड़ की लागत वाली 64 विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन और शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा, वे 2,263.30 करोड़ की 98 पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही, मुख्यमंत्री विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए धनराशि ट्रांसफर करेंगे. कार्यक्रम के दौरान, वे सिंगोली और शाजापुर में सोलर पार्कों का भी उद्घाटन करेंगे. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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