MP Breaking News LIVE: नीमच को करोड़ों की सौगात देंगे CM मोहन, MP के 4 कृषि उत्पादों को मिला GI टैग, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 29 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नीमच जिले का दौरा पर रहेंगे. इस दौरे के दौरान वे जिले को लगभग 3,949 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इस कार्यक्रम में कुल 162 विकास और निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा. वहीं मध्य प्रदेश के चार पारंपरिक कृषि उत्पादों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और क्षत्रिय धान को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला है. इससे इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम कि बात करें तो, मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और रीवा समेत कई डिवीजनों में सोमवार से भारी बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद जताई है. साथ ही कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ते हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का भी संभावना जताई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...