MP Breaking News LIVE: इंदौर दौरे पर CM मोहन, एमपी में 4 दिनों तक बारिश का दौर, पढ़ें 29 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 29 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव इंदौर के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. दूसरी ओर आज पूरे राज्य भर के पोलिंग बूथों पर 'मन की बात' कार्यक्रम का प्रसारण सुना जाएगा. BJP के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भोपाल के एक बूथ पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे. इस बीच, मध्य प्रदेश में आज से चार दिनों तक तूफान और बारिश का दौर शुरू होने वाला है. 30 और 31 मार्च के लिए राज्य के आधे हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है. अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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