MP Breaking News LIVE: श्रीनगर दौरे पर रहेंगे CM मोहन, गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी CBI, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 29 मई शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...
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MP News Updates: 29 मई शुक्रवार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कटरा और श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे. यहां वे माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करेंगे. उसके बाद कटरा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी औग आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई कोर्ट से रिमांड मांगेगी. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो नौतपा के बीच प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल गया है. शुक्रवार को ग्वालियर समेत 6 जिलों में दिन के समय हीटवेव चलने की संभावना है. वहीं शाम के समय कुछ इलाकों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया गया है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...
भीमकुंड में डूबने से व्यक्ति की मौत
छतरपुर मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक स्थल भीमकुंड में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो जाने की घटना सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही बक्सवाहा तहसीलदार भरत पांडे एवं बाजना थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि मृतक का शव भीमकुंड के अंदर लगभग 15 से 20 फुट गहराई में दिखाई दे रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए रात करीब 8 बजे एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.
ग्वालियर में मासूम बालक के पड़ोसी ने की घिनौनी हरकत
ग्वालियर में एक 6 वर्षीय मासूम बालक से उसके ही पड़ोसी ने न सिर्फ घिनौनी हरकत की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप कर दिया. बाद में मासूम ने अपने परिजनों को जब मामले की जानकारी दी तो शिकायत पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने मासूम के परिजनों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया है.
ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI घर के भीतर आखिरी पलों का डिजिटल रीक्रिएशन करेगी
भोपाल ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI घर के भीतर आखिरी पलों का डिजिटल रीक्रिएशन करेगी. सीबीआई ने घर के भीतर ट्विशा के मूवमेंट का डिजिटल ट्रैक तैयार किया किया है. इस दौरान सीबीआई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशेगी. घटना से पहले ट्विशा आखिरी बार किस फ्लोर पर थी? किस समय कौन व्यक्ति घर में आया या बाहर गया? क्या घटना के बाद कोई डिजिटल डेटा डिलीट किया गया? क्या घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई थी? इस सभी पहुओं पर जांच की जाएगी.
नौतपा के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. जहां एक ओर राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि भी हो रही है. 29 मई के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में शाम के समय तेज़ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है. पूरी खबर पढ़ें.
गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में होगी पेशी
भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. CBI ने गुरुवार को करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरिबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. पूरी खबर पढ़ें.
जम्मू दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कटरा और श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे. सुबह वे उज्जैन में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. उसके बाद सुबह 8:30 बजे इंदौर से जम्मू के लिए रवाना होंगे. जम्मू से वे सुबह 10:55 बजे कटरा के लिए आगे बढ़ेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:35 बजे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करेंगे. दोपहर 1:45 बजे वे माता वैष्णो देवी मंदिर से कटरा के लिए रवाना होंगे. दोपहर 2:30 बजे वे कटरा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 3:15 बजे कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे. शाम 4:40 बजे वे श्रीनगर में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव रात 8:00 बजे श्रीनगर के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.