MP Breaking News LIVE: श्रीनगर दौरे पर रहेंगे CM मोहन, गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी CBI, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 29 मई शुक्रवार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कटरा और श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे. यहां वे माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करेंगे. उसके बाद कटरा में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी औग आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई कोर्ट से रिमांड मांगेगी. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो नौतपा के बीच प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल गया है. शुक्रवार को ग्वालियर समेत 6 जिलों में दिन के समय हीटवेव चलने की संभावना है. वहीं शाम के समय कुछ इलाकों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया गया है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

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