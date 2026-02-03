MP Breaking News Highlights: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बदला मौसम, पढ़ें 3 फरवरी की खबरें

MP News Updates Highlights: आज 3 फरवरी को मोहन कैबिनेट की बैठक है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह करीब 11:40 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेगे, जहां वे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद वे दोपहर 12:45 बजे मंत्रालय जाएंगे. साथ ही मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को 15 फरवरी तक फीस और किताबों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ...

