/MP Breaking News LIVE: मंत्रालय में 4 अहम बैठकों में शामिल होंगे CM, MP के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे. मध्य प्रदेश में देरी से पहुंचा मानसून अब पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. वहीं बार खंडवा और हरदा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. लगातार बने हुए मौसमी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जलभराव और नदियों-नालों के उफान पर आने की चिंता बढ़ गई है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...