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MP Breaking News LIVE: मंत्रालय में 4 अहम बैठकों में शामिल होंगे CM, MP के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 3 जूलाई शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 03, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:35 AM IST
MP Breaking News LIVE: मंत्रालय में 4 अहम बैठकों में शामिल होंगे CM, MP के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पढ़ें बड़ी खबरें
03 July 2026 09:21 AM (IST)

ग्वालियर में युवक की हत्या कर शव  मुरार नदी में फेंका

ग्वालियर सिरोल थाना क्षेत्र में दोस्त की पत्नी को लेकर भागे युवक के छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर शव मुरार नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. स्वास्तिक बैंकट के पीछे मुरार नदी में 21 साल के दिनेश इंदौरिया का शव तैरता मिला. आरोप है कि महिला के पति सूरज जाटव और उसके देवर गौरव ने दिनेश को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, फिर हत्या कर शव नदी में फेंक दिया. घटना के बाद से दोनों आरोपी परिवार सहित फरार हैं. पुलिस ने शव बरामद कर हत्या का मामला दर्ज कर दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है.

03 July 2026 09:19 AM (IST)

उज्जैन में बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा

उज्जैन जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. बढ़े हुए जलस्तर के कारण रामघाट और आसपास के घाटों पर स्थित कई छोटे मंदिर, देवस्थल और पूजा-अर्चना के स्थान जलमग्न हो गए हैं. वहीं दत्त अखाड़ा रपट पर करीब 5 से 6 फीट पानी बह रहा है.

 

03 July 2026 08:51 AM (IST)

भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने नापतौल विभाग से जुड़े कथित रिश्वतखोरी के मामले में की बड़ी कार्रवाई

सेवानिवृत्त निरीक्षक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.  रकम नापतौल कार्यालय के प्रभारी उप नियंत्रक एवं निरीक्षक नसीमुद्दीन के कहने पर ली जा रही थी रिश्वत. मामले में कुल 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप है. लोकायुक्त के अनुसार, एमपी नगर जोन-2 स्थित बीपी भोपाल सिटी पेट्रोल पंप के संचालक अमित सिंह बघेल ने 24 जून को शिकायत दर्ज कराई थी.
 

 

03 July 2026 08:49 AM (IST)

छतरपुर में आकशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत 
छतरपुर में मौसम की पहली बारिश एक परिवार मे कहर बन कर गिरी. आकाशीय बिजली की चपेट मे आने से दो चचेरे भाईयो की दर्दनाक मौत हो गई. घटना घुवारा तहसील के ग्राम सौरखी का है जहां पांच छह लोग धसान नदी पर बने बान सुजारा बांध में मछली की आखेट करने गए हुए थे, लेकिन अचानक बारिश आ जाने के कारण सभी लोग अपने घर बापिस लौट रहे थे. उसी समय एक नाले में ज्यादा पानी आ जाने के कारण 4 लोग दूसरे रास्ते से निकल आए और यह 2 लोग दूसरी रास्ते से निकल रहे थे.

 

03 July 2026 08:48 AM (IST)

ब्यारमा नदी उफान पर, डूबा-सागर जबलपुर मार्ग बंद

दमोह जिले के अधिकांश इलाकों में मानसून अब भी अपना असर नहीं दिखा रहा है और बादल साफ है तो कुछ इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ है. इस बीच पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का असर दमोह जिले में भी देखने को मिल रहा है. जब एक ही दिन में नदिया लबालब भर गई है, जिले से बहने वाली ब्यारमा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देर रात तक इसका पानी पुल पर आ गया है. जिले के झापन में ब्यारमा नदी पर बना पुल पूरी तरह से डूब गया है और इस पुल पर पानी आने के बाद सागर से जबलपुर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है.

 

03 July 2026 08:47 AM (IST)

दलित किसान की संदिग्ध मौत से हड़कंप

दमोह जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र में आने वाले हिनौता गांव में एक दलित किसान संदिग्ध हालत में मिला और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस मौत के बाद सनसनी फैल गई है. मामला हत्या या आत्महत्या में उलझ गया है. दरअसल हिनौता गांव के 40 साल के किसान संतोष अहिरवाल अपने ही खेत ने संदिग्ध हालत में परिजनों को मिले थे. जिन्हें उनके परिजन हटा सिविल अस्पताल लाये जहां इलाज मिलने से पहले ही किसान ने दम तोड़ दिया. किसान संतोष के परिजनों के मुताबिक उनके पास फोन आया था कि खेत में उनके साथ मारपीट हो रही है और वो लोग जल्दी आ जाएं और जब लोग खेत में पहुंचे तो संतोष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे जबकि उनके अलावा खेत में कोई नहीं था.

 

 

03 July 2026 08:46 AM (IST)

एमपी की उम्मीदों का शहर कार्यक्रम का होगा आयोजन

एमपी की उम्मीदों का शहर- इंदौर के नाम से 3 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित होगा. इसमें सीएम मोहन यादव शामिल होंगे. जहां विकास को लेकर विशेष संवाद भी करेंगे. विकास, आधारभूत संरचना, निवेश, रोजगार पर चर्चा भी करेंगे. 

 

03 July 2026 08:44 AM (IST)

मध्यप्रदेश पुलिस में eHRMS ऑनलाइन अवकाश प्रणाली लागू हो गई है. अब सभी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाइन कर सकेंगे. छुट्टी का आवेदन 1 जुलाई 2026 से सभी जिलों और पुलिस इकाइयों में व्यवस्था लागू eHRMS पोर्टल और मोबाइल ऐप से पूरी होगी. अवकाश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी .अवकाश की स्वीकृति और स्टेटस की ट्रैकिंग कर सकेंगे. पूरी खबर पढ़ें.

 

03 July 2026 08:41 AM (IST)

एमपी का आज का मौसम 

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में खंडवा और हरदा में 4 से 8 इंच बारिश हो सकती है. इसके साथ ही विभाग ने दोनों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वहीं, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर समेत 19 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूरी खबर पढ़ें.

03 July 2026 08:40 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को मंत्रालय में अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार, वे सुबह 11:00 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री कृषि वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों और भविष्य की प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा करेंगे. दोपहर 12:00 बजे, वे सांदीपनि विद्यालयों की प्रगति का जायजा लेंगे, जो मौजूदा सत्र में उद्घाटन के लिए तैयार हैं. दोपहर 2:00 बजे, मुख्यमंत्री अलग-अलग पोर्टलों पर लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद, दोपहर 3:00 बजे वे मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चर्चा करेंगे और जरूरी निर्देश देंगे.

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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