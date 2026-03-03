MP Breaking News LIVE: भोपाल में होली पर हाई अलर्ट, महाकाल के आंगन में रंगोत्सव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 3 मार्च को काफी हलचल है. चंद्र ग्रहण के लिए मंदिरों में खास तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि इस समय सूतक काल शुरू हो जाता है, जिससे कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता. इस बीच, राजधानी भोपाल में पुलिस होली को लेकर अलर्ट पर है. शहर में 2,000 से ज़्यादा पुलिसवालों को तैनात किया गया है. उधर मौसम विभाग ने तेज़ गर्मी का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में हो रही सभी हलचलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.

