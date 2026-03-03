MP Breaking News LIVE: भोपाल में होली पर हाई अलर्ट, महाकाल के आंगन में रंगोत्सव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास है. राज्य भर के मंदिरों ने चंद्र ग्रहण के लिए खास तैयारियां की हैं. इस बीच, मौसम में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग.
MP News Updates: मध्य प्रदेश में आज 3 मार्च को काफी हलचल है. चंद्र ग्रहण के लिए मंदिरों में खास तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि इस समय सूतक काल शुरू हो जाता है, जिससे कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता. इस बीच, राजधानी भोपाल में पुलिस होली को लेकर अलर्ट पर है. शहर में 2,000 से ज़्यादा पुलिसवालों को तैनात किया गया है. उधर मौसम विभाग ने तेज़ गर्मी का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में हो रही सभी हलचलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग पर बने रहें. यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों की खबरें और सभी ज़रूरी अपडेट मिलेंगे.
महाकाल के आंगन में रंगोत्सव
धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होली का पर्व विश्व में सबसे पहले मनाया जाता है. परंपरा के अनुसार यहां होलिका दहन और रंगोत्सव एक दिन पूर्व ही आयोजित किया जाता है. कल संध्याकाल में महाकाल परिसर में विधि-विधान से होलिका दहन किया गया. इसके बाद आज प्रातःकालीन भस्म आरती में बाबा महाकाल का भव्य पंचामृत अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया. श्रृंगार के पश्चात मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए हर्बल गुलाल से भगवान महाकाल, नंदीगण और संपूर्ण शिव परिवार को गुलाल अर्पित किया गया.
मध्य प्रदेश में गर्मी की दस्तक
प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी
वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश
भोपाल इंदौर ग्वालियर चंबल संभाग में हो सकती है बारिश
मौसम विभाग का अनुमान मार्च में पहुंच सकता है एमपी का तापमान 40 डिग्री के आसपास
प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 30 से 36 डिग्री के बीच
भोपाल में हाई अलर्ट
राजधानी भोपाल में करीब 1500 स्थानों पर होलिका दहन हुआ रंगोत्सव की शुरुआत हुई. तिथियों को लेकर भ्रम के चलते 2 और 3 मार्च की देर रात तक अलग-अलग स्थानों पर दहन किया जाएगा, जबकि 4 मार्च यानी कल धुलेंडी पर रंग-गुलाल के साथ होली मनाई जाएगी. पुलिस की नज़र चप्पे चप्पे पर हैं. 2 हज़ार से ज्यादा का बल भोपाल शहर मे लगा हैं. पुलिस हर एक चौराहे पर ड्रोन केमरों से निगरानी कर रही हैं. बेरीगेटिंग करके रास्तों पर अलग अलग व्यवस्था बनाई गई हैं.