MP Breaking News LIVE: भोपाल में युवा विधायकों का सम्मेलन, एमपी में फिर बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 30 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है. अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के दो जिलों भिंड और दतिया में ओलावृष्टि की संभावना है. इस बीच भोपाल में विधानसभा में आज युवा विधायकों के लिए दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 63 युवा विधायक इस सम्मेलन में भाग लेंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नगर निगम ने बकाएदारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है. 200 से अधिक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं जिन पर बकाया राशि है.इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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