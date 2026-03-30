MP Breaking News LIVE: भोपाल में युवा विधायकों का सम्मेलन, एमपी में फिर बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: भोपाल में आज से युवा विधायकों के लिए दो दिवसीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है. इस बीच मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है, और अगले चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: आज 30 मार्च को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है. अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के दो जिलों भिंड और दतिया में ओलावृष्टि की संभावना है. इस बीच भोपाल में विधानसभा में आज युवा विधायकों के लिए दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 63 युवा विधायक इस सम्मेलन में भाग लेंगे. दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नगर निगम ने बकाएदारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है. 200 से अधिक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं जिन पर बकाया राशि है.इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
महापौर मीनल चौबे पेश करेंगी दूसरा बजट
रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आज आयोजित होगी, जिसमें महापौर मीनल चौबे 1600 करोड़ रुपए का दूसरा बजट पेश करेंगी. बजट से पहले एक घंटे का प्रश्नकाल होगा, जिसमें 22 पार्षदों ने सवाल लगाए हैं, जिनमें 15 भाजपा पार्षद शामिल हैं. भाजपा के अपने ही पार्षद एमआईसी को घेर सकते हैं. कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद भी शहर विकास के मुद्दे उठाएंगे. साइंस कॉलेज चौपाटी पर 9 करोड़ खर्च, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी सप्लाई, स्ट्रीटलाइट, कचरा कलेक्शन और आवारा कुत्तों जैसे मुद्दों पर सवाल होंगे.
आज से दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन
भोपाल में आज से दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है. इस सम्मेलन में कुल पांच सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहले दिन तीन और दूसरे दिन दो सत्र होंगे. इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 55 से अधिक विधायक शामिल होंगे. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे.
एमपी में फिर बदला मौसम
मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मार्च के अंत में दूसरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है. रविवार को ग्वालियर समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में ग्वालियर-चंबल संभाग के भिंड और दतिया में ओले गिरने की संभावना है. वहीं भोपाल, जबलपुर सहित प्रदेश के आधे हिस्से में बादल छाए रहेंगे, बारिश और तेज आंधी चल सकती है.