Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: आज रीवा दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें 31 जनवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज शनिवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:27 AM IST
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: आज 31 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा के दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे के दौरान वे रीवा के गुढ़ जाएंगे और भैरव बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस बीच मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना के साथ शीतलहर चल रही है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

31 January 2026
07:24 AM

एमपी में बदला मौसम का मिजाज
MP में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश के आसार
ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में मध्यम से घने कोहरे का असर
मौसम विभाग ने 1, 2 और 3 फरवरी को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया
उत्तरी हिस्से यानी, ग्वालियर, चंबल, सागर और उज्जैन संभाग में ज्यादा असर रहेगा
वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बदलेगा मौसम
2 और 5 फरवरी को पश्चिम-उत्तरी भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा
आंधी-बारिश से फरवरी की शुरुआत, 3 दिन अलर्ट पारा भी लुढ़केगा

 

07:24 AM

आज रीवा दौरे पर सीएम मोहन यादव
सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज रीवा दौरा
11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
दोपहर 12:30 भोपाल से रीवा के लिए रवाना होंगे
दोपहर 1:50 रीवा के गुढ़ पहुंचेंगे और भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करेंगे
दोपहर 2:20 बजे गुढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे
विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन
शाम 5:55 बजे रीवा से भोपाल पहुंचेंगे

 

MP Breaking News LIVEmp news

