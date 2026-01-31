MP Breaking News LIVE: आज रीवा दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें 31 जनवरी की खबरें

MP News Updates: आज 31 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा के दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे के दौरान वे रीवा के गुढ़ जाएंगे और भैरव बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस बीच मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना के साथ शीतलहर चल रही है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

