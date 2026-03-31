MP Breaking News LIVE: वाराणसी दौरे पर CM मोहन, भोपाल के यात्रियों को रेलवे की सौगात, पढ़ें 31 मार्च की खबरें

MP News Updates: आज 31 मार्च को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक खास तोहफे के तौर पर रेलवे ने भोपाल के यात्रियों के लिए एक सौगात की घोषणा की है. पुणे और मुंबई के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे ने गर्मियों के मौसम में यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है. इस बीच आज भोपाल में 'युवा विधायकों के सम्मेलन' का दूसरा दिन है, जिसके दौरान दो सत्र आयोजित किए जाने हैं. दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी के दौरे पर हैं. इन सबके बीच मौसम के मिजाज में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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