MP Breaking News LIVE: वाराणसी दौरे पर CM मोहन, भोपाल के यात्रियों को रेलवे की सौगात, पढ़ें 31 मार्च की खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर हैं. यहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. भोपाल में आज युवा विधायकों के सम्मेलन का दूसरा दिन है. इसके अलावा मौसम के अपडेट और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: आज 31 मार्च को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक खास तोहफे के तौर पर रेलवे ने भोपाल के यात्रियों के लिए एक सौगात की घोषणा की है. पुणे और मुंबई के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे ने गर्मियों के मौसम में यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है. इस बीच आज भोपाल में 'युवा विधायकों के सम्मेलन' का दूसरा दिन है, जिसके दौरान दो सत्र आयोजित किए जाने हैं. दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी के दौरे पर हैं. इन सबके बीच मौसम के मिजाज में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
वाराणसी दौरे पर सीएम मोहन
मध्य प्रदेश का ODOP (एक जिला एक उत्पाद) मॉडल आज वाराणसी में प्रस्तुत किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मॉडल को एक राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेंगे. यह पहल केवल पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक 'वैल्यू चेन' के रूप में विकसित किया गया है. परिणामस्वरूप यह कारीगरों, किसानों और सूक्ष्म-उद्यमियों के लिए सतत आर्थिक अवसर सृजित कर रहा है. पहले ही 'सिल्वर अवार्ड' हासिल कर चुका यह मॉडल अब वाराणसी में प्रदर्शित किया जाएगा.
भोपाल के यात्रियों को रेलवे की सौगात
गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रेलवे ने भोपाल के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गोरखपुर और पुणे/मुंबई के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो भोपाल मंडल से होकर गुजरेंगी. रानी कमलापति और बीना स्टेशनों के यात्रियों को इन ट्रेनों से सीधा लाभ मिलेगा. इन दैनिक सेवाओं की बदौलत यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक हो जाएगी. रेलवे द्वारा यह निर्णय विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है.