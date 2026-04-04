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MP Breaking News LIVE: भोपाल नगर निगम के 32 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस, 6 अप्रैल तक देना होगा जवाब; पढ़ें 4 अप्रैल की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज शनिवार को CM मोहन यादव वाराणसी, उज्जैन और नई दिल्ली के दौरे पर हैं. भोपाल में आज से RSS की समन्वय बैठक शुरू हो गई है. इस बीच मौसम में भी अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:18 PM IST
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MP Breaking News LIVE: भोपाल नगर निगम के 32 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस, 6 अप्रैल तक देना होगा जवाब; पढ़ें 4 अप्रैल की बड़ी खबरें
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MP News Updates: आज 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव वाराणसी, उज्जैन और नई दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. 'स्कूल चलें हम' अभियान के तहत आज राज्य भर के स्कूलों में कलेक्टर दौरा करेंगे. कलेक्टरों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में कक्षाएं लेंगे. भोपाल में आज से RSS की समन्वय बैठक शुरू हो गई है. उधर, आज 45 ज़िलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई ज़िलों में ओलावृष्टि का विशेष अलर्ट है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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04 April 2026
14:05 PM

इंदौर में युवतियों के बीच मारपीट
इंदौर में युवतियों के बीच हुई हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कई युवतियां, जिनके साथ एक युवक भी है मिलकर एक अन्य युवती के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो हीरानगर इलाके का है. इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद एक दर्शक ने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैला दिया गया.

 

13:02 PM

मैहर में युवक की बेरहमी से हत्या

मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. शव की पहचान छिपाने के पत्थर से सिर पर कई वार किए गए. मृतक युवक शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ शराब पार्टी के लिए गया था. पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

 

12:24 PM

भोपाल नगर निगम के 32 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस

भोपाल नगर निगम के 32 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है. निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने जनगणना की बैठक में शामिल नहीं होने पर नोटिस थमाया है और 6 अप्रैल तक स्वयं उपस्थित होकर उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा.सहायक यंत्री आदित्य शर्मा गौरव प्रजापति, केसी गुप्ता, अजय सोलंकी, शुभम वर्मा, निशांत तिवारी, एसबी सिंह, चंदन पिपलाद, ज्योति मानकेले, पवन मेहरा, अभिषेक मालवीय, अंकुर रायजादा, अमन सिंह, उप यंत्रीग संजय बराड़िया, अमर सिंह यादव, आकृति पटेल, आदित्य खरे, अनिता मेहर, शुभकामना ठाकुर, सत्यम सिंह, अमित कुमार दुबे, कीर्ति तोमर, अजय राजावत, अमित दुबे, जोगेंदर सिंह, रूपांकन वर्मा, जितेन्द्र गुप्ता, शीतल विश्वकर्मा, सुपरवाइजर श्रीनिवास द्विवेदी और इफ्तिखार खान, समयपाल अंशुल पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

12:15 PM

मंडला में भीषण सड़क हादसा
शुक्रवार रात मंडला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस टक्कर में मौके पर ही तीन युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान बिछिया थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है.

11:12 AM

उन्नत कृषि महोत्सव
रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों और बाजार से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मोहन यादव करेंगे, जबकि समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे. महोत्सव में ड्रोन, आधुनिक कृषि मशीनें, एफपीओ और प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी.

10:30 AM

जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही
खरगोन जिला अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट के अंदर एक सर्जिकल नैपकिन छूट गया. सर्जरी के बाद जब सेल्दा की रहने वाली मनीषा घोड़माड़े की हालत बिगड़ने लगी, तो उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां नैपकिन को निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की गई. महिला इस समय ICU में भर्ती है. इस घटना के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

 

10:10 AM

मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है. वे वाराणसी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. सुबह वाराणसी से भोपाल पहुंचने के बाद वे दोपहर में उज्जैन के लिए रवाना होंगे, जहां डोंगला में आयोजित ‘महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम’ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे. इसके बाद वे इंदौर होते हुए नई दिल्ली पहुंचेंगे और वहां शाम को एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. दिनभर उनका शेड्यूल लगातार कार्यक्रमों और यात्राओं से भरा हुआ है.

 

09:41 AM

प्रदेशभर के स्कूलों में पहुंचेगे कलेक्टर
मध्य प्रदेश में ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के तहत अब प्रशासनिक अधिकारी स्कूलों का दौरा करेंगे, वहां कक्षाएं लेंगे और छात्रों से बातचीत करेंगे. इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को प्रेरित करना है. राजधानी भोपाल में 102 अधिकारी 102 स्कूलों का दौरा करेंगे, जबकि उज्जैन और इंदौर में 106 और 162 अधिकारी स्कूलों में जाकर पढ़ाएंगे. जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी बच्चों के साथ सीधे संवाद में शामिल होंगे.

09:41 AM

आरएसएस की समन्वय बैठक आज से
भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है, जो शारदा विहार में आयोजित होगी. इस बैठक में संघ संगठन और सत्ता से जुड़े प्रमुख लोग शामिल होंगे. समसामयिक विषयों के साथ पर्यावरण और गौ संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के शामिल होने की संभावना है. 

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