MP Breaking News LIVE: भोपाल नगर निगम के 32 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस, 6 अप्रैल तक देना होगा जवाब; पढ़ें 4 अप्रैल की बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. CM मोहन यादव वाराणसी, उज्जैन और नई दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. 'स्कूल चलें हम' अभियान के तहत आज राज्य भर के स्कूलों में कलेक्टर दौरा करेंगे. कलेक्टरों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में कक्षाएं लेंगे. भोपाल में आज से RSS की समन्वय बैठक शुरू हो गई है. उधर, आज 45 ज़िलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई ज़िलों में ओलावृष्टि का विशेष अलर्ट है. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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