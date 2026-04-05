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MP Breaking News : एमपी में आसमानी आफत से किसानों की टूटी कमर, ग्वालियर में 'लव जिहाद' का मामला, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Updates: आज रविवार को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. भोपाल में बड़ा तालाब के किनारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:41 PM IST
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MP Breaking News : एमपी में आसमानी आफत से किसानों की टूटी कमर, ग्वालियर में 'लव जिहाद' का मामला, पढ़ें बड़ी खबरें
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MP News Updates: आज 5 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 66 पदाधिकारियों को जगह दी गई है. एक मज़बूत मौसम प्रणाली जो ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं ला रही है, इस समय पूरे राज्य में सक्रिय है. मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों चाहे वे बड़ी हों या छोटी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

 

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05 April 2026
16:58 PM

ग्वालियर में 'लव जिहाद' केस
ग्वालियर के माधवगंज इलाके में 'लव जिहाद' से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोपी समीर खान ने अपनी असली पहचान छिपाकर रवि ठाकुर के नाम से एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसे धमकाया.

16:57 PM

श्योपुर में आसमानी आफत
श्योपुर जिले में अचानक और जोरदार ओलावृष्टि ने लगभग 50 गांवों में भारी तबाही मचा दी. खेतों में खड़ी गेहूं की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. बेमौसम बारिश और ओले ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया.

 

14:19 PM

पुजारी ने भक्त को पीटा
ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पुजारी ने भक्त को पीट दिया है. भक्त ने पुजारी पर आरोप लगाए हैं कि मंदिर के पुजारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करके मारपीट किया गया है. पिछले 40 वर्षों से भगवान भोले की सेवा कर प्रसाद चढ़ाते हैं 29 मार्च को भी वह मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गए पुजारी गौरव कटारे द्वारा प्रसाद को मंदिर पर फेंक दिया जब भक्त राजेश द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो मंदिर के पुजारी गौरव कटारे ने राजेश के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की है.

12:05 PM

बदमाशों ने की खुलेआम फायरिंग
ग्वालियर के आनंद नगर इलाके में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी. बाइक सवार तीन बदमाशों में से दो ने बाबा ग्रुप के संचालक लालू यादव के घर पर गोलियां चलाईं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला हफ्ता वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है. पीड़ित ने बहोड़ापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

 

10:34 AM

126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता खत्म
मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत गुणवत्ता मानकों को सख्त करते हुए 126 अस्पतालों की मान्यता समाप्त कर दी गई है. इनमें भोपाल के 51, ग्वालियर के 33, इंदौर के 30 और जबलपुर के 12 अस्पताल शामिल हैं. इन अस्पतालों ने अनिवार्य NABH सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था, जिसके कारण अब यहाँ आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बंद हो गया है.

 

10:11 AM

केंद्र सरकार की मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए NH-46 के इटारसी-बैतूल सेक्शन को 4-लेन बनाने के लिए 758 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी. 22 किमी लंबे इस टाइगर कॉरिडोर के अपग्रेड से यात्रा तेज और सुरक्षित होगी. साथ ही माल ढुलाई में समय कम लगेगा और किसानों को बाजार तक पहुंच आसान होगी. परियोजना में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 11 अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे. इस अपग्रेड के बाद ग्वालियर-बैतूल कॉरिडोर पूरी तरह 4-लेन हो जाएगा, जिससे इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा.

10:10 AM

बड़े तालाब किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर शुरू होगी
भोपाल में बड़े तालाब के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 10 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अपने मकानों पर लगे लाल निशान मिटा दिए हैं, उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी. डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने इसे नियमों से छेड़छाड़ माना है. फुल टैंक लेवल से 50 मीटर के दायरे में बने सभी निर्माण हटाए जाएंगे. 16 मार्च 2022 के बाद बने निर्माणों को अवैध माना गया है. सर्वे में अब तक 383 पक्के मकान और झुग्गियां चिन्हित की गई हैं, जिन पर कार्रवाई तय है.

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