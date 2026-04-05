MP Breaking News : एमपी में आसमानी आफत से किसानों की टूटी कमर, ग्वालियर में 'लव जिहाद' का मामला, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 5 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 66 पदाधिकारियों को जगह दी गई है. एक मज़बूत मौसम प्रणाली जो ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं ला रही है, इस समय पूरे राज्य में सक्रिय है. मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों चाहे वे बड़ी हों या छोटी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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