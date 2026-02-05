Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3098456
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: IFS विपिन पटेल का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला; पढ़ें 5 फरवरी की खबरें

MP News Today Live Updates: आज यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश में राजनीति, क्राइस से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की सभी बड़ी और छोटी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो Zee MPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Breaking News LIVE: IFS विपिन पटेल का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला; पढ़ें 5 फरवरी की खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज, 5 फरवरी को दिल्ली और हरिद्वार में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वह सुबह 11:00 बजे हरिद्वार में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3:00 बजे पहुंचेंगे. फिर वह दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. रात 10:00 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में किसान आज और कल अपनी धान बेच सकेंगे. मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर धान खरीद की समय सीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

Add Zee News as a Preferred Source
05 February 2026
13:59 PM

IFS विपिन पटेल का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला

मध्यप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है और आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 2013 बैच के IFS अफसर विपिन पटेल ने निजी कारणों का हवाला देकर त्यागपत्र सौंपा है. उन्होंने PCCF एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को इस्तीफा भेजा है. 4 फरवरी 2026 से सेवा छोड़ने की इच्छा जताई. वर्तमान में विपिन पटेल जबलपुर प्लानिंग में DFO पद पर पदस्थ हैं. इससे पहले रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में सेवाएं दे चुके हैं.

13:44 PM

MP-छत्तीसगढ़ से गुजरेगा 2052KM का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या-क्या होंगे फायदे?

रेल बजट में सूरत (गुजरात) से डानकुनी (पश्चिम बंगाल) तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) की घोषणा हुई है, जो पश्चिम बंगाल से शुरू होकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात तक जाएगा. इस कॉरिडोर के बनने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सीधा फायदा होगा.

13:13 PM

MP के 269 अफसर-कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट और सेवा पदक

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2025 के लिए अति-उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक देने के लिए 269 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है. लंबी और बेदाग सेवा के साथ-साथ उत्कृष्ट रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मियों, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है.

12:51 PM

मंदिर में चोरी
अंबिकापुर में अब मंदिर को भी अपना निशाना बना रहे शातिर चोर. कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी. दान पेटी को तोड़कर रकम पर शातिर चोरों ने किया हाथ साफ. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। नकाबपोश चोरों ने घटना को दिया अंजाम.

11:46 AM

IFS अधिकारी विपिन पटेल ने दिया इस्तीफा
2013 बैच के IFS अफसर हैं विपिन पटेल
निजी कारणों का हवाला देकर सौंपा त्यागपत्र
PCCF एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को भेजा इस्तीफा
4 फरवरी 2026 से सेवा छोड़ने की जताई इच्छा
वर्तमान में जबलपुर प्लानिंग में DFO पद पर थे पदस्थ
रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर में दे चुके हैं सेवाएं
इस्तीफा सक्षम प्राधिकारी को भेजने का अनुरोध

 

11:31 AM

रायगढ़ कार्बन प्लांट में हुआ जबरदस्त हादसा 
टायर गलाने के दौरान हुआ हादसा 
बायलर के ढकन खोलने के दौरान हादसा 
हादसे में 8 लोग झुलसने की खबर एक वर्ष का बच्चा भी शामिल
खरसिया थाना क्षेत्र के बांनीपाथर गांव का मामला
ज्यादातर लोगों की हालत गंभीर होने की जानकारी
रायगढ़ जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज
चार लोग गंभीर रूप से हैं झुलासे

 

 

10:53 AM

अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान 
मुरैना पुलिस पूरे ज़िले में अवैध शराब के खिलाफ एक खास अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत, बानमोर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि कुछ लोग एक कार में अवैध शराब लेकर मुरैना की तरफ जा रहे हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने बानमोर इलाके में नाकाबंदी की और संदिग्ध गाड़ी को रोका. कार की तलाशी लेने पर, कुल 35 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई. शराब ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी ज़ब्त कर लिया गया.

 

10:13 AM

माओवादियों द्वारा लगाया गया आईईडी बरामद
सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सतर्कता दिखाते हुए माओवादियों द्वारा लगाया गया एक आईईडी बरामद किया है। नियमित गश्त के दौरान जवानों को संदिग्ध गतिविधि का आभास हुआ, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 2 किलो वजनी आईईडी बरामद हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसे जवानों की गश्ती के साथ-साथ क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन सड़क कार्य को प्रभावित करने और नुकसान पहुंचाने की मंशा से लगाया गया था.

09:42 AM

MP में बोर्ड पैटर्न पर होगी कक्षा 5वीं, 8वीं की परीक्षा
शिक्षण सत्र 2025-26 की परीक्षा 20 फरवरी से होगी शुरू
शासकीय, अशासकीय और मदरसा स्कूलों के विद्यार्थी होंगे परीक्षा में शामि‍ल
परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी
परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 12 हजार 920 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं
इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे
राज्‍य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए

 

09:32 AM

 नक्सली करेंगे सरेंडर
बीजापुर में आज बड़ी संख्या में आज हथियारों के साथ नक्सली करेंगे सरेंडर
नार्थ बस्तर और साउथ बस्तर में सक्रिय बड़े नक्सली भी कर रहे हैं सरेंडर
बस्तर IG सुंदरराज पी और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के सामने दोपहर 12 होगा सरेंडर

 

08:58 AM

एमपी के 269 अफसर-कर्मचारियों को मिलेगा अति उत्कृष्ट और सेवा पदक
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 के​​ लिए जारी की सूची
भोपाल के एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी को अति उत्कृष्ट सेवा पद देने के ​लिए चुना गया
दस दिन पहले 26 जनवरी पर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चुना गया था
भोपाल के स्पेशल डीजी पंकज कुमार श्रीवास्तव, आईजी रुचिवर्धन मिश्र
आईजी शियास ए., एआईजी मलय जैन, एआईजी अमित सक्सेना

07:59 AM

भौंरी में 3700 एकड़ में बनेगी एआई सिटी
भारत की सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित होगी
रिसर्च, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनेगा
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च) इसका पूरा रोडमैप तैयार करेगा
डेवलपमेंट को लेकर 20 से ज्यादा ग्लोबल एजेंसियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया
इस माह के अंत तक डेवलपमेंट एजेंसी तय होने की संभावना
नॉलेज एवं एआई सिटी के रोडमैप पर आज राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी रखी गई
नगरीय प्रशासन विभाग ने आइसर को एक्शन प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है

07:59 AM

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अपडेट
छग में किसान आज और कल बेच पाएंगे धान
सीएम साय के निर्देश पर बढ़ी धान खरीदी की तिथि
10 जनवरी के बाद टोकन कटाने वाले किसान होंगे पात्र
28, 29 और 30 जनवरी के टोकनधारी किसान बेच सकेंगे अपना धान
पहले 31 जनवरी थी धान खरीदी की अंतिम तारीख

07:58 AM

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आज के कार्यक्रम
सुबह 11:00 बजे हरिद्वार में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे
दोपहर 3:00 देहरादून से दिल्ली पहुंचेंगे
दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे
शाम 6:30 बजे वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे
रात 10:00 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे
रात 11:00 बजे सीएम हाउस पहुंचेंगे

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

raigarh news in Hindi
रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार्बन प्लांट में जबरदस्त ब्लास्ट; 8 मजदूर बुरी तरह झुलसे
bhopal news
लड़कियों पर ब्लेड से हमला करने वाला 'कटर मैन' अरेस्ट,पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको
Railway Budget 2026
MPCG से गुजरेगा 2052KM का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जानें क्या-क्या होंगे फायदे?
ujjain news
उज्जैन केस से जानिए क्या होता है ग्रूमिंग नेटवर्क, किशोर कैसे बनते हैं इसका शिकार
narsinghpur news
गजब बेज्जती है भाई! अपराधी पर पुलिस ने रखा सिर्फ 1 रुपये का इनाम, जानिए पूरा मामला
mp police
MP के 269 अफसर-कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची
sagar news
सागर में खौफनाक वारदात! अस्पताल के गेट पर नर्स की गोली मारकर हत्या, फैली सनसनी
bijapur news
बीजापुर में जवानों-नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर
bhopal news
भोपाल में बनेगी एआई सिटी, एक ही छत के नीचे होगा AI का पूरा संसार...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: IFS विपिन पटेल का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला; पढ़ें 5 फरवरी की खबरें