MP Breaking News LIVE: IFS विपिन पटेल का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला; पढ़ें 5 फरवरी की खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज, 5 फरवरी को दिल्ली और हरिद्वार में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वह सुबह 11:00 बजे हरिद्वार में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3:00 बजे पहुंचेंगे. फिर वह दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. रात 10:00 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे. इस बीच छत्तीसगढ़ में किसान आज और कल अपनी धान बेच सकेंगे. मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर धान खरीद की समय सीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

