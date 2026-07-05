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MP Breaking News LIVE: शिवपुर के दौरे पर रहेंगे CM-केंद्रीय मंत्री, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 5 जुलाई रविवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 05, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:36 AM IST
MP Breaking News LIVE: शिवपुर के दौरे पर रहेंगे CM-केंद्रीय मंत्री, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, पढ़ें बड़ी खबरें
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज
05 July 2026 08:34 AM (IST)

छत्तीसगढ़ को 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी आवंटन

अतिरिक्त डीएपी आवंटन से खरीफ सीजन के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हुई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा का आभार जताया.  मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नड्डा के विशेष सहयोग से लिया गया यह निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी. कुछ समय पूर्व दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए अतिरिक्त डीएपी उपलब्ध कराने का किया था आग्रह.

 

05 July 2026 08:32 AM (IST)

सिंगरौली पुलिस का Safe Click 2.0 अभियान तेज

सिंगरौली में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए Safe Click 2.0 अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है. जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है. विंध्यनगर थाना क्षेत्र में बाइक रैली निकालकर आमजन तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया, जबकि गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरिया में ग्रामीणों को डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लिंक, यूपीआई ठगी और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे साइबर अपराधों से बचने के तरीके बताए गए.

 

05 July 2026 08:29 AM (IST)

मध्य  प्रदेश के खंडवा पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पत्नी के साथ ओंकारेश्वर के दर्शन किए. जिसके बाद उन्होंने कहा कि, "मुझे और मेरी पत्नी को ममलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला. हमने भगवान ममलेश्वर महादेव से प्रार्थना की कि भारत के सभी मतदाताओं के लिए एक मज़बूत और पारदर्शी लोकतंत्र सुनिश्चित हो. हमने देश भर के सभी मतदाताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की."

05 July 2026 08:27 AM (IST)

तीजन बाई के निधन पर सीएम ने जताया दुख

 पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया दुख. उन्होंने कहा कि, "तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्म विभूषण और पद्मश्री से नवाजी गई थीं. उन्होंने पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था. हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं."

05 July 2026 08:26 AM (IST)

नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ 'चिंतन शिविर 3.0' के दूसरे दिन योगाभ्यास किया.  इस शिविर का आयोजन नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में किया जा रहा है.

05 July 2026 08:23 AM (IST)

बारिश में रायपुर रेलवे स्टेशन का बुरा हाल

जोरदार बारिश होने से प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पानी भर गया. जिससे यात्रियों को परेशान का सामना करना पड़ा.  पानी भरने से यात्रियों को आने-जाने में हो रही दिक्कत. बारिश के बीच रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे. यात्री भीगते हुए सफर करने को मजबूर 

 

05 July 2026 08:21 AM (IST)

पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन पर वन मंत्री केदार कश्यप ने जताया दुख 

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति आज अपनी सबसे बुलंद आवाज़ खो बैठी. पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी साधिका तीजन बाई जी का निधन प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अपनी अद्भुत कला से छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और पंडवानी को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.

05 July 2026 08:20 AM (IST)

खैरागढ़ में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी गिरफ्तार
खैरागढ़ के छुईखदान थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी की करतूत का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल सलोनी भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, आमाघाटकादा निवासी सागर कुमार जोशी (19) ने पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद उसे शादी का झांसा देकर अपने झांसे में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

05 July 2026 08:18 AM (IST)

एमपी में 5017 चयनित शिक्षकों की होगी जॉइनिंग, आदेश जारी

 मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2024 के तहत चयनित 5017 अभ्यर्थियों का दो साल का इंतजार खत्म हो गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. अब नए शिक्षक इसी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे. पूरी खबर पढ़ें

05 July 2026 08:16 AM (IST)

तीजन बाई ने रायपुर में ली अंतिम सांस

छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वालीं पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का रविवार तड़के निधन हो गया। उन्होंने रायपुर के एम्स (AIIMS) में सुबह करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली. वह कुछ समय से बीमार थीं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. पूरी खबर पढ़ें

05 July 2026 08:13 AM (IST)

MP के 20 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी 

मौसम विभाग ने रविवार के लिए रतलाम, धार, बड़वानी, शाजापुर, बैतूल, पांढुर्ना, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, अनूपपुर, कटनी, पन्ना, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है. पूरी खबर पढ़ें

05 July 2026 08:10 AM (IST)

छत्तीसगढ़ का मौसम

छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.  विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बालोद और कांकेर जिले के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है. वहीं बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा के अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

05 July 2026 08:07 AM (IST)

 आज शिवपुर को मिलेगी बड़ी सौगात

शिवपुरी जिले में 2,500 करोड़ की लागत वाला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा.  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को इस बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से इलाके में रोजगार के नए मौके बनेंगे. इससे स्थानीय उद्योगों और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह प्रोजेक्ट शिवपुरी के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा. इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 211.29 करोड़ की लागत वाले कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. इन प्रोजेक्ट्स से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी. राज्य सरकार का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में निवेश से मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने में मदद मिल रही है. शिवपुरी में लगने वाला यह प्लांट न सिर्फ राज्य के विकास में योगदान देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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