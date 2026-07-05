MP Breaking News LIVE: शिवपुर के दौरे पर रहेंगे CM-केंद्रीय मंत्री, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के शिवपुरी को आज 2,500 करोड़ रुपए के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बड़ी मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंग. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार के लिए प्रदेश के इंदौर समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, रतलाम, धार, बड़वानी, शाजापुर, बैतूल, पांढुर्णा, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच बारिश होने की संभावना है. वहीं इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है. 70 साल की तीजन बाई ने एम्स रायपुर में सुबह 3:15 बजे अंतिम सांस ली.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...