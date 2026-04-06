MP Breaking News LIVE: एमपी में गेहूं खरीद पर सियासत, ओलावृष्टि के बाद CM मोहन का एक्शन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिला कार्यालयों का भूमि पूजन किया. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों के लिए बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: आज 6 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य में अगले चार दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. एक ट्रफ के सक्रिय होने और एक नई मौसम प्रणाली के उभरने के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव जारी रहने की संभावना है. इस बीच भोपाल के शाहपुरा इलाके में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं. इस आग ने सात दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था. आज BJP का स्थापना दिवस भी है. इस अवसर पर पार्टी के जिला कार्यालयों में भूमि पूजन किया गया. CM मोहन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अजय जामवाल इन समारोहों को वर्चुअली संबोधित किया. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़ें रहिए.
एमपी में गेहूं खरीदी पर सियासत
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का गेहूं खरीदी को लेकर बयान वायरल हो रहा है. बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर कटाक्ष किया है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी सरकार को गेहूं खरीदने और किसानों को गेहूं के दाम देने के लिए कहती है. अरे बेईमानों तुम्हारी सरकार में क्या हाल था! तुम्हारे समय में बिजली सड़क पानी नहीं था,डीजल नहीं मिलता था, 100 रुपए क्विंटल से 500 रुपए ही गेहूं के दाम थे. हमारी सरकार 625 रु प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही है. 24 घंटे बिजली दे रही है. हमने गेंहू के दाम बढ़ाए हैं,हमारे भंडार भरे हुए हैं. हमारी सरकार तय समय पर अन्नदाताओं से गेहूं खरीद रही है.
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू
भोपाल में बड़े तालाब के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. नगर निगम ने भदभदा क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत की, जबकि यह कार्रवाई 10 अप्रैल से प्रस्तावित थी. प्रशासन ने पहले ही सर्वे कर 383 पक्के निर्माण और झुग्गियों को चिन्हित किया था. FTL (फुल टैंक लेवल) के तहत शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
इंदौर में बड़ा हादसा
इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब ओवरलोड लिफ्ट दूसरी मंजिल से गिर गई. इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जो दुल्हन से मिलने जा रहे थे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. प्रारंभिक जांच में लिफ्ट के ओवरलोड होने की आशंका जताई जा रही है.
उज्जैन में एमडी ड्रग्स के साथ युवक गिरफ्तार
उज्जैन शहर में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, नीलगंगा पुलिस थाने ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए MD ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 15 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
ओलावृष्टि के बाद सीएम मोहन का एक्शन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि नुकसान के आकलन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं खेतों का दौरा कर निरीक्षण करें और सटीक रिपोर्ट तैयार करें. इसके अलावा, प्रभावित किसानों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
आज से भोजशाला को लेकर HC में रोज सुनवाई
आज से धार के भोजशाला विवाद से जुड़ी अहम सुनवाई इंदौर हाई कोर्ट में शुरू होगी. यह सुनवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी. यानी दोपहर के समय क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने का अहम फ़ैसला लिया है. चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, इसलिए अब एक निर्णायक दौर शुरू हो गया है, और इसमें शामिल सभी पक्षों की नज़रें कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं.
एमपी में बारिश का दौर
मध्यप्रदेश में अगले चार दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 24 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, रीवा, शहडोल, सिवनी और बालाघाट सहित कई जिले शामिल हैं. टर्फ की सक्रियता और नए वेदर सिस्टम के कारण प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया है. कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश की स्थिति बन सकती है.
बीजेपी का स्थापना दिवस आज
भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 14 जिलों में नए जिला कार्यालयों का भूमिपूजन किया जाएगा, जबकि 3 जिलों में निर्माण कार्य शुरू होगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अजय जामवाल वर्चुअली शामिल होंगे. दोपहर 1:15 बजे बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.