MP Breaking News LIVE: एमपी में गेहूं खरीद पर सियासत, ओलावृष्टि के बाद CM मोहन का एक्शन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 6 अप्रैल को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. राज्य में अगले चार दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. एक ट्रफ के सक्रिय होने और एक नई मौसम प्रणाली के उभरने के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव जारी रहने की संभावना है. इस बीच भोपाल के शाहपुरा इलाके में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं. इस आग ने सात दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था. आज BJP का स्थापना दिवस भी है. इस अवसर पर पार्टी के जिला कार्यालयों में भूमि पूजन किया गया. CM मोहन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अजय जामवाल इन समारोहों को वर्चुअली संबोधित किया. इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़ें रहिए.

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