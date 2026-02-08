Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3101904
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: आज शहडोल दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में UGC के विरोध में मशाल जुलूस, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज रविवार को मध्य प्रदेश में राजनीति, अपराध से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर जिले की सभी बड़ी और छोटी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZeeMPCG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Breaking News LIVE: आज शहडोल दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में UGC के विरोध में मशाल जुलूस, पढ़ें बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 8 फरवरी को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे. यहां वे सीतामढ़ी धाम, ग्राम गंधिया में माता शबरी की मूर्ति का अनावरण करेंगे. साथ ही धनपुरी में बने नए वॉटर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे. इस बीच क्षत्रिय करणी सेना UGC के विरोध में भोपाल में मशाल जुलूस निकालेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रमों तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं। सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

 

Add Zee News as a Preferred Source
08 February 2026
10:30 AM

पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बैतूल में गोवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बैतूल बाजार थाना पुलिस ने क्रूरतापूर्वक गोवंशों का परिवहन कर रहे 5 वाहनों को जब्त कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोवंशों को महाराष्ट्र के कत्लखानों की ओर ले जाया जा रहा है. घेराबंदी कर वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें कुल 12 गोवंश पाए गए. आरोपियों के पास परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं थे.

 

10:02 AM

आधा दर्जन गौवंश पर जानलेवा हमला
बस्तर जिले के ग्राम काकरवाड़ा में गौवंश पर क्रूरता की गंभीर घटना सामने आई है, बताया जा रहा है आरोपी रूपेश बघेल ने खेतों में चर रहे गाय एवं बछड़ों पर धारदार टंगिया से हमला कर दिया, जिसके वजह से आधा दर्जन गौवंश घायल हो गए, आक्रोशित गौपालकों ने नानगुर थाने में आरोपी के विरुद्ध B.N.S. की धारा 325 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत FIR दर्ज कराई है.

09:15 AM

जांजगीर चांपा में भीषण सड़क हादसा
कोटगढ़ में भीषण सड़क हादसा, तीन टेलरों के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत
टक्कर इतनी भीषण कि एक ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक की मौके पर मौत
अकलतरा–बलौदा मेन रोड पर सुबह करीब 5 बजे तीन ट्रेलरों की जोरदार भिड़ंत
एक अन्य चालक गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से निकाला बाहर
अकलतरा पुलिस मौके पर, राहत-बचाव जारी शव पीएम के लिए भेजा गया
तेज रफ्तार व आमने-सामने टक्कर की आशंका, यातायात आंशिक प्रभावित
मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची टेलर में लगी आग को बुझाया गया
अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटगढ़ का पूरा मामला

 

08:18 AM

मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी ठंड
एमपी के कई जिलों में पारा 4 डिग्री से नीचे
कटनी का करोंदी बना प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका, 3.5 डिग्री दर्ज
15 दिन बाद लौटी कड़ाके की सर्दी, रात के तापमान में तेज गिरावट
भोपाल-इंदौर-ग्वालियर में रात का तापमान 11 डिग्री के आसपास
प्रदेश के 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे
अगले दो दिन तक जारी रहेगी तेज ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट
ग्वालियर-चंबल में सुबह हल्का कोहरा, बारिश की संभावना नहीं
2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, फिलहाल सर्द हवाओं का असर

 

08:01 AM

मध्यप्रदेश कांग्रेस की बैठक
संगठन की समीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस की बैठक
सुबह 11 भोपाल संभाग की बैठक होगी शुरू
भोपाल,सीहोर,रायसेन,राजगढ़, विदिशा जिलों की होगी बैठक
सभी जिलों की अलग-अलग होगी बैठक
प्रत्येक जिले को लेकर 1 घंटे तय किया गया समय
संगठन के कामकाज का लिया जाएगा फीडबैक
SIR और पिछली बैठक में दिए टास्क की रिपोर्ट ली जाएगी
भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जाएगी
कल उज्जैन संभाग की होगी बैठक

 

07:27 AM

बोर्ड परीक्षा की तरह होंगे 9वीं-11वीं के पेपर
एमपी में अब बोर्ड परीक्षा की तरह होंगे 9वीं-11वीं के पेपर
थाने में रहेंगे प्रश्नपत्र, 60 मिनट पहले निकलेगा बंडल
23 मार्च तक मूल्यांकन कार्य पूरे होंगे
परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए
सभी जिला शिक्षा अधिकारी और केंद्राध्यक्षों के माध्यम से स्कूलों में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे
परीक्षा के दिन ही केंद्राध्यक्ष की निगरानी में प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएं जाएंगे
नौवीं की परीक्षा दो मार्च से 17 माार्च तक दोपहर 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होंगी
11वीं की परीक्षा 23 फरवरी से 17 मार्च तक दोपहर 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक संचालित होंगी

07:26 AM

छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का छग दौरा
आज निजी होटल में अमित शाह करेंगे विभागीय समीक्षा बैठक
सीएम साय, गृहमंत्री विजय शर्मा साथ में रहेंगे मौजूद
सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठकों का दौरे
पहली विभागीय बैठक 11 बजे से 12.45 तक होगी
दूसरी विभागीय समीक्षा बैठक 12.45 से 2 बजे तक होगी
दोपहर 2 से 3 बजे तक होगा भोजन अवकाश
3 बजे से 4.15 बजे तक LWE क्षेत्रों की होगी समीक्षा बैठक
नक्सलवाद समेत सुरक्षा से जुड़े विषयों पर होगा मंथन
केंद्र व राज्य के अधिकारी बैठकों में होंगे शामिल
कल बस्तर पण्डुम के समापन समारोह में शामिल होंगे शाह

07:26 AM

यूजीसी के विरोध में मशाल जुलूस
यूजीसी के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना भोपाल में निकालेगी मशाल जुलूस
राजभवन पहुँचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगे
शाम 6:00 बजे, भारत माता चौराहा से मशाल जुलूस प्रारंभ होकर राजभवन पहुँचेग
स्वर्ण समाज के लोग उपस्थित रहेंगे

07:24 AM

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज के आज के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शहडोल जिले के सीतामढ़ी धाम, ग्राम गंधिया में माता शबरी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण.767 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 142 कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमि-पूजन. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धनपुरी में नवनिर्मित वॉटर पार्क का करेंगे लोकार्पण करेंगे. 15 हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र किए जाएंगे वितरित.

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

mp news
MP में बोर्ड परीक्षा की तरह होंगे 9वीं-11वीं के पेपर, थाने में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र
mp news
युवाओं के लिए बड़ी खबर, सरकारी भर्तियों का बदलेगा सिस्टम, परीक्षा से मिलेगी छुट्टी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, आज नक्सलवाद पर होगी अहम बैठक, जानें कार्यक्रम का शेड्यूल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज शहडोल दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में UGC के विरोध में मशाल जुलूस, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
BJP ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान
mp news
नशे के सौदागरों पर शिकंजा, इंदौर में 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
mp news
नाम बदलकर दोस्ती, फिर बनाए अश्लील वीडियो, राजा बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था आवेश
mp news
झांसा देकर युवक से की दोस्ती, धन वर्षा के नाम पर ठगे 4 लाख, धर्मांतरण का दबाव बनाया
bhopal news
कल भोपाल के 35 इलाकों में छाया रहेगा अंधेरा, देखें प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट
Maoists surrendered
अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले माओवादियों में खलबली, 51 ने डाले हथियार...