MP Breaking News LIVE: आज शहडोल दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में UGC के विरोध में मशाल जुलूस, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 8 फरवरी को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे. यहां वे सीतामढ़ी धाम, ग्राम गंधिया में माता शबरी की मूर्ति का अनावरण करेंगे. साथ ही धनपुरी में बने नए वॉटर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे. इस बीच क्षत्रिय करणी सेना UGC के विरोध में भोपाल में मशाल जुलूस निकालेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रमों तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं। सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

