MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...
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MP News Updates: 8 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम राजधानी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होंगे. वह कोलकाता में ही रात्रि विश्राम करेंगे. सीएम मोहन यादव 9 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. वहीं मध्यप्रदेश में मौसम विभाग ने राज्य के लगभग 25 जिलों में बारिश, तेज आंधी और तूफानी हवाओं की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...
इंदौर शिक्षा विभाग में 2 करोड़ 2 लाख का महाघोटाला
इंदौर के एमजी रोड थाने में दर्ज यह एफआईआर शिक्षा विभाग की जड़ों में बैठे भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है. कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने भृत्य सिद्धार्थ जोशी सहित कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे होश उड़ाने वाले हैं. मुख्य आरोपी भृत्य सिद्धार्थ जोशी ने अपनी पत्नी रेणु और बेटी मोहक के बैंक खातों में ही करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए थे.
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने की तैयारी
उज्जैन में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था शुरू की है. अब श्रद्धालुओं को तपती जमीन पर चलने से राहत मिले, क्योंकि मंदिर परिसर और श्री महाकाल महालोक के दर्शन मार्ग पर हीट प्रूफ पाथ-वे तैयार किया जा रहा है.
इंदौर में खाद्य विभाग की कार्रवाई
इंदौर में धार रोड इंदौर स्थित मां इंटरप्राइजेज पर फूड विभाग ने छापा मारा. यहां कुल्फी-आइसक्रीम का निर्माण हो रहा था. गंदगी में बन रहा था माल
मानसून से पहले होमगार्ड जवानों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण, क्षिप्रा नदी में कराया अभ्यास
उज्जैन में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ आपदा को देखते हुए होमगार्ड एवं एसडीआरएफ विभाग ने लालपुल स्थित क्षिप्रा नदी में जवानों के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शुरू किया. तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 35 जवानों ने हिस्सा लिया.
सागर के होटल में लगी आग
सागर शहर के बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में बीती रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग लगने के समय होटल में कई लोग खाना खा रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं. वे राजधानी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. दिन भर प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होंगे. वे रात कोलकाता में बिताएंगे. CM मोहन यादव 9 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे
MP में बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी का पाठ
बढ़ते साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग के खतरे और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के बीच अब मप्र के स्कूलों में बच्चों को किताबी पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा पाठ पढ़ाया जाएगा. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. शुरुआत में 500 स्कूलों में सायबर सिक्योरिटी की पढ़ाई होगी.
MP के 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के लगभग 25 जिलों में बारिश, तेज आंधी और तूफानी हवाओं की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. वहीं छिंदवाड़ा, बैतूल और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पूरी खबर पढ़ें.