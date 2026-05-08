MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 8 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम राजधानी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होंगे. वह कोलकाता में ही रात्रि विश्राम करेंगे. सीएम मोहन यादव 9 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. वहीं मध्यप्रदेश में मौसम विभाग ने राज्य के लगभग 25 जिलों में बारिश, तेज आंधी और तूफानी हवाओं की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

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