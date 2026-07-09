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MP Breaking News LIVE: शाजापुर के दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, उमरिया में सड़क हादसे में 5 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 9 जुलाई गुरुवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jul 09, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:33 AM IST
MP Breaking News LIVE: शाजापुर के दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, उमरिया में सड़क हादसे में 5 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज
09 July 2026 09:22 AM (IST)

राजा रघुवंशी ने खुद को बताया बेगुनाह 

राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए खुद को बेगुनाह बताया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में सोनम का दावा है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगा.

 

09 July 2026 09:17 AM (IST)

भोपाल में बेरोजगार युवाओं से ठगी, करणी सेना का पूर्व जिला अध्यक्ष गिरफ्तार

करणी सेना का पूर्व भोपाल जिला अध्यक्ष आशु कुमार गिरफ्तार किया गया है. बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है. फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया था. 3 से 5 लख रुपए में बेचा नगर निगम का फर्जी नियुक्ति पत्र.  एक युवक नियुक्ति पत्र लेकर कमिश्नर कार्यालय जॉइनिंग के लिए पहुंचा.  जांच करने पर पाया गया नियुक्ति पत्र फर्जी था. पुलिस से शिकायत की गई जिसके बाद आशू कुमार को गिरफ्तार किया गया. पीड़ित पवन यादव की करणी सेना की बैठक में हुई थी आशू कुमार से मुलाकात.  आशू कुमार की संदिग्ध गतिविधियों के चलते संगठन ने कुछ समय पहले उसे पद से हटा दिया था. मामले सामने आने के बाद कई और पीड़ित थाने पहुंचे करीब 30 से 40 लोगों के साथ ठगी की आशंका है. कमला नगर थाना क्षेत्र का मामला

09 July 2026 08:54 AM (IST)

सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

सिंगरौली जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सियाज के एम ने एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में पदस्थ 9 निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. नवानगर, बरगवां और सरई थानों सहित कई महत्वपूर्ण पुलिस इकाइयों में नए प्रभारियों की तैनाती की गई है.

 

09 July 2026 08:53 AM (IST)

राजेंद्र भारती के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 

राजेंद्र भारती के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई सजा की रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए हैं. राजेंद्र भारती दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई याचिका में राजेंद्र भारती ने सजा पर रोक लगाने और दतिया उपचुनाव की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है. बैंक गड़बड़ी मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी

09 July 2026 08:53 AM (IST)

 महादेव सट्टा एप मामले में कार्रवाई

रायपुर बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामला. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने चार्जशीट की पेश. विशेष अदालत में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल. अदालत ने आठ फरार आरोपियों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट. 17 आरोपी पहले से ही SC से है जमानत पर. CBI विशेष कोर्ट मे पेश हुई चार्जशीट.

09 July 2026 08:51 AM (IST)

 प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र का मामला

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र का मामला ‎सुनवाई से पहले मुनादी (ढिंढोरा पीटना) से नाराज प्रतिमा बागरी ‎मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की शिकायत. ‎ ‎मुनादी का आदेश देने वाले अफसर की शिकायत की.‎ ‎कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय मंत्री विजय शाह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार सीएम से मिले .‎ ‎मंत्रियों ने मुनादी कराने का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की ‎ ‎छानबीन समिति दो सप्ताह में दे सकती है अपना फैसला.

09 July 2026 08:50 AM (IST)

भोपाल में  अवैध कॉलोनियों को लेकर होगी सुनवाई 

राजधानी भोपाल में पहली बार होगी कॉलोनियों की समस्याओं पर सुनवाई. अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बीच होगी सुनवाई. भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, समेत SDM , तहसीलदार रहेंगे मौजूद 2 घंटे तक कॉलोनियों की समस्याओं पर होगी सुनवाई. कालोनी के रिकॉर्ड, गड़बड़ी, मान्यता, सुविधाओं सहित मूलभूत बिंदुओं पर होगी चर्चा.

09 July 2026 08:49 AM (IST)

उमरिया में भीषण सड़क हादसा

उमरिया जिले में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक अर्टिगा कार की ट्रक से जोदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है. पूरी खबर पढ़ें.

09 July 2026 08:47 AM (IST)

रायपुर में दो मजदूरों की मौत

 रायपुर: DCP (उत्तर) मयंक गुर्जर ने उरला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की घटना पर कहा, "...इस घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक अन्य मजदूर को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस दौरान उसकी मृत्यु हो

09 July 2026 08:44 AM (IST)

मध्य प्रदेश के मौसम का हाल

मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. भिंड के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि राजधानी भोपाल समेत 33 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश के अनुमान के कारण 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. पूरी खबर पढ़ें.

09 July 2026 08:43 AM (IST)

शाजापुर जिले के दौरा पर रहेंगे सीएम  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले का दौरा पर रहेंगे.  इस दौरान वे सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और 'एक पेड़ मां के नाम' और 'हरा-भरा कालापीपल' अभियानों के तहत पौधारोपण करेंगे. वे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत लगभग 4 लाख पौधे भी बांटेंगे. इसके बाद दोपहर 3:00 बजे वे एक अहम बैठक में शामिल होने और विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन पहुंचेंगे. प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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