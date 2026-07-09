MP Breaking News LIVE: शाजापुर के दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, उमरिया में सड़क हादसे में 5 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें

भोपाल में बेरोजगार युवाओं से ठगी, करणी सेना का पूर्व जिला अध्यक्ष गिरफ्तार

करणी सेना का पूर्व भोपाल जिला अध्यक्ष आशु कुमार गिरफ्तार किया गया है. बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है. फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया था. 3 से 5 लख रुपए में बेचा नगर निगम का फर्जी नियुक्ति पत्र. एक युवक नियुक्ति पत्र लेकर कमिश्नर कार्यालय जॉइनिंग के लिए पहुंचा. जांच करने पर पाया गया नियुक्ति पत्र फर्जी था. पुलिस से शिकायत की गई जिसके बाद आशू कुमार को गिरफ्तार किया गया. पीड़ित पवन यादव की करणी सेना की बैठक में हुई थी आशू कुमार से मुलाकात. आशू कुमार की संदिग्ध गतिविधियों के चलते संगठन ने कुछ समय पहले उसे पद से हटा दिया था. मामले सामने आने के बाद कई और पीड़ित थाने पहुंचे करीब 30 से 40 लोगों के साथ ठगी की आशंका है. कमला नगर थाना क्षेत्र का मामला