MP News Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी है. सुबह 11 बजे होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच मंगलवार को कांग्रेस अपने सभी विधायकों को कर्नाटक भेज सकती है. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कई इलाकों में 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...