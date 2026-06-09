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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विधायकों को कर्नाटक भेजेगी कांग्रेस,पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 9 जून मंगलवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 09, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:47 AM IST
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, विधायकों को कर्नाटक भेजेगी कांग्रेस,पढ़ें बड़ी खबरें
09 June 2026 08:45 AM (IST)

एमपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आंधी-तूफ़ान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. पूरी खबर पढ़ें.

 

09 June 2026 08:43 AM (IST)

आज इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन का होगा शंखनाद

इंदौर में आज से पांच दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की शुरुआत होगी. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. पूरी खबर पढ़ें.

09 June 2026 08:42 AM (IST)

धार में बदले की भावन से दो मासूम बच्चियों की हत्या 

धार जिले के जामपाड़ा गांव में महिला विवाद को लेकर चल रही आदिवासी पंचायत हिंसक हो गई. आरोप है कि विवाद के बाद एक पक्ष ने हमला कर  चार व पांच साल की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर हत्या कर दी. पूरी खबर पढ़ें 

09 June 2026 08:38 AM (IST)

सीएम मोहन का कार्यक्रम 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आज सुबह 10:45 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे. सुबह 10:50 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद सुबह 11:00 बजे  कैबिनेट बैठक करेंगे. बाद में दोपहर 12:30 बजे  सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक (मंत्रालय) दोपहर 2:00 बजे लेंगे. बैठक दोपहर 3 बजे तय की गई है. इस दौरान योजना,अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के साथ चर्चा की जाएगी.

09 June 2026 08:36 AM (IST)

विधायकों को कर्नाटक भेजेगी कांग्रेस

क्रॉस-वोटिंग की आशंकाओं के बीच सोमवार देर शाम नेता प्रतिपक्ष  उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई. बैठक में सभी विधायकों को लगभग दस दिन की यात्रा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया. जिसके बाद कांग्रेस विधायक आज  भोपाल से कर्नाटक भेजेगी.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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