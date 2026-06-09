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एमपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आंधी-तूफ़ान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. पूरी खबर पढ़ें.
आज इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन का होगा शंखनाद
इंदौर में आज से पांच दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की शुरुआत होगी. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. पूरी खबर पढ़ें.
धार में बदले की भावन से दो मासूम बच्चियों की हत्या
धार जिले के जामपाड़ा गांव में महिला विवाद को लेकर चल रही आदिवासी पंचायत हिंसक हो गई. आरोप है कि विवाद के बाद एक पक्ष ने हमला कर चार व पांच साल की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर हत्या कर दी. पूरी खबर पढ़ें
सीएम मोहन का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आज सुबह 10:45 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे. सुबह 10:50 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद सुबह 11:00 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे. बाद में दोपहर 12:30 बजे सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक (मंत्रालय) दोपहर 2:00 बजे लेंगे. बैठक दोपहर 3 बजे तय की गई है. इस दौरान योजना,अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के साथ चर्चा की जाएगी.
विधायकों को कर्नाटक भेजेगी कांग्रेस
क्रॉस-वोटिंग की आशंकाओं के बीच सोमवार देर शाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई. बैठक में सभी विधायकों को लगभग दस दिन की यात्रा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया. जिसके बाद कांग्रेस विधायक आज भोपाल से कर्नाटक भेजेगी.
MP News Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी है. सुबह 11 बजे होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच मंगलवार को कांग्रेस अपने सभी विधायकों को कर्नाटक भेज सकती है. वहीं मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कई इलाकों में 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...