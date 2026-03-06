MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन ने कलेक्टर को दिए सख्त निर्देश, 6 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश मे 6 मार्च के दिन की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए Zee MPCG के लाइव ब्लॉग को देखिए.
MP Live News: मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक शुक्रवार के दिन क्या कुछ हलचल रहेगी. इसकी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं, तापमान 39 डिग्री तक चला गया है. सीएम डॉ मोहन यादव ने कलेक्टरों को जिलों में सख्ती से का करने के निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश में 6 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी. सभी खबरों को जानने के लिए Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर क्लिक कीजिए.
मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगी गेहूं खरीदी
मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जल्द शुरू हो सकती है. सीएम मोहन यादव ने गुरुवार की रात में कलेक्टरों के साथ मीटिंग की थी. जिसमें उन्होंने कलेक्टरों को गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए केंद्रों पर व्यवस्था सुनश्चित करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि 15 से 20 मार्च के बाद गेहूं खरीदी की तारीखों का ऐलान एमपी सरकार की तरफ से किया जा सकता है.
बैतूल में किसान के खेत में भीषण आग
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आगजनी की खबर सामने आई है. यहां गंज थाना क्षेत्र के राठीपुर गांव में एक किसान के खेत में अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आकर खेत में रखा गन्ने का चिपा, मक्के का चारा और कृषि उपकरण जलकर खाक हो गए. बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि, इस आगजनी में किसान को भारी नुकसान हुआ है. फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.
लाड़ली बहना योजना की किस्त पर जल्द आएंगी खबर
लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर सरकार जल्द ही जानकारी दे सकती है. महिलाओं के खाते में सरकार की तरफ से 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी. माना जा रहा है कि 10 से 15 मार्च के बीच लाड़ली बहना योजना की किस्त आ सकती है.
मध्य प्रदेश में तेज गर्मी शुरू
मध्य प्रदेश में तेज गर्मी की शुरुआत हो चुकी है. नर्मदापुरम जिले में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है. जबकि ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भी गर्मी का असर तेज होता जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान का असर और ज्यादा तेज होने वाला है.
सीएम मोहन यादव का इंदौर दौरा
सीएम मोहन यादव शुक्रवार को इंदौर के दौरे पर रहेंगे. वह शाम को 4 बजे के बाद इंदौर जाएंगे और यहां स्काईलाइन रिसॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. इससे पहले वह राजधाननी भोपाल में भी अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
एमपी में बीजेपी का प्रशिक्षण अभियान
मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रशिक्षण अभियान चलाने जा रही है. जहां बीजेपी के दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी. जिसमें AI, सोशल मीडिया, वर्क कल्चर जैसे कुल 14 विषयों पर 24 घंटे की ट्रेनिंग होगी. इसमें प्रदेश के 1313 मंडलों में 9 मार्च से यह प्रशिक्षण शुरू होंगा. आज सुबह 11 बजे भोपाल के रविंद्र भवन में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा. जिसकी शुरुआत सीएम मोहन यादव करेंगे. इसके अलावा कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे.
सीएम मोहन यादव ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीएम मोहन ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों का काम के आंकलन के साथ रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा. जहां परफॉर्मेंस और रिजल्ट देने वाले कलेक्टर ही फील्ड पर रहेंगे. जिला स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश भी सीएम ने दिया है. वहीं अपने-अपने जिलों में खाड़ी के देशों में रहने वाले जिले के नागरिकों के संपर्क में रहने की दी भी हिदायत दी है.