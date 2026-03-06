MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन ने कलेक्टर को दिए सख्त निर्देश, 6 मार्च की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक शुक्रवार के दिन क्या कुछ हलचल रहेगी. इसकी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं, तापमान 39 डिग्री तक चला गया है. सीएम डॉ मोहन यादव ने कलेक्टरों को जिलों में सख्ती से का करने के निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश में 6 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी. सभी खबरों को जानने के लिए Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर क्लिक कीजिए.

