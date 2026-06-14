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MP Breaking News LIVE: सागर दौरे पर सीएम मोहन यादव, लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात देंगे.दूसरी ओर राज्य भर में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 14, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:14 AM IST
MP Breaking News LIVE: सागर दौरे पर सीएम मोहन यादव, लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
14 June 2026 08:14 AM (IST)

लाडली बहनों को बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए आज बहुत अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर ज़िले के केसली से 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की 37वीं किस्त जारी करेंगे. राज्य भर की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में कुल ₹1,835 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे.

 

14 June 2026 08:13 AM (IST)

 महतारी सदन का उद्धाघटन
रायपुर के संत रविदास वार्ड नंबर 70 में आज महतारी सदन और महिला योग भवन का उद्घाटन किया जाएगा. विप्रा नगर गेट के पास बने इन भवनों जिनकी लागत क्रमशः ₹80 लाख और ₹40 लाख है को जनता को समर्पित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत समारोह की अध्यक्षता करेंगे.

 

14 June 2026 08:12 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में अभी मौसम काफी उतार-चढ़ाव वाला है. एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण पूरे राज्य में मानसून-पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं. जिसकी वजह से लोगों को बारिश और गर्मी दोनों तरह के मौसम का सामना करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

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Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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