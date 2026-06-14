MP Breaking News LIVE: सागर दौरे पर सीएम मोहन यादव, लाड़ली बहनों को देंगे बड़ी सौगात, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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लाडली बहनों को बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए आज बहुत अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर ज़िले के केसली से 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की 37वीं किस्त जारी करेंगे. राज्य भर की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में कुल ₹1,835 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे.
महतारी सदन का उद्धाघटन
रायपुर के संत रविदास वार्ड नंबर 70 में आज महतारी सदन और महिला योग भवन का उद्घाटन किया जाएगा. विप्रा नगर गेट के पास बने इन भवनों जिनकी लागत क्रमशः ₹80 लाख और ₹40 लाख है को जनता को समर्पित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में अभी मौसम काफी उतार-चढ़ाव वाला है. एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण पूरे राज्य में मानसून-पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं. जिसकी वजह से लोगों को बारिश और गर्मी दोनों तरह के मौसम का सामना करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: आज 14 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के केसली से लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा क्षेत्र को ₹190.85 करोड़ की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. उधर, छत्तीसगढ़ में महतारी सदन और महिला योग भवन का उद्घाटन किया जाएगा. सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा, अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...