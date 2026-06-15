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MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव साइबर सुरक्षा की कार्यशाला में शामिल होंगे, आज से सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन यादव साइबर सिक्योरिटी पर एक वर्कशॉप में शामिल होंगे. कांग्रेस आज से मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन के मुद्दे पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:26 AM IST
MP Breaking News LIVE: CM मोहन यादव साइबर सुरक्षा की कार्यशाला में शामिल होंगे, आज से सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, पढ़ें बड़ी खबरें
15 June 2026 08:25 AM (IST)

साइबर सुरक्षा की कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम
मुख्यमंत्री मोहन यादव साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित एक कार्यशाला में शामिल होंगे. इस वर्कशॉप में साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस पर चर्चा की जाएगी. यह कार्यशाला कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी. इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (MP-CERT) द्वारा किया जा रहा है.

 

15 June 2026 08:25 AM (IST)

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन के मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा जारी है. कांग्रेस आज से जमीनी स्तर पर आंदोलन की रणनीति बना रही है और 17 तारीख तक कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. यूथ कांग्रेस और NSUI 15 जून को विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद महिला कांग्रेस 16 और 17 जून को प्रदर्शन करेगी.

15 June 2026 08:24 AM (IST)

मध्य प्रदेश ATS की बड़ी कार्रवाई
मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फराज के सहयोगी शाकिर मेव को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया है. ATS के अनुसार आरोपी कथित तौर पर PFI और अन्य संदिग्ध संगठनों के संपर्क में था. तीन दिनों के भीतर यह तीसरी गिरफ्तारी है.

 

15 June 2026 08:24 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून के आने से पहले ही मौसम की गतिविधियां तेज हो गई हैं. रविवार को प्री-मानसूनी गतिविधियों के कारण राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलीं, बारिश हुई और ओले भी गिरे, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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