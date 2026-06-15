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साइबर सुरक्षा की कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम
मुख्यमंत्री मोहन यादव साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित एक कार्यशाला में शामिल होंगे. इस वर्कशॉप में साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस पर चर्चा की जाएगी. यह कार्यशाला कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी. इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (MP-CERT) द्वारा किया जा रहा है.
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन के मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा जारी है. कांग्रेस आज से जमीनी स्तर पर आंदोलन की रणनीति बना रही है और 17 तारीख तक कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. यूथ कांग्रेस और NSUI 15 जून को विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद महिला कांग्रेस 16 और 17 जून को प्रदर्शन करेगी.
मध्य प्रदेश ATS की बड़ी कार्रवाई
मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फराज के सहयोगी शाकिर मेव को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया है. ATS के अनुसार आरोपी कथित तौर पर PFI और अन्य संदिग्ध संगठनों के संपर्क में था. तीन दिनों के भीतर यह तीसरी गिरफ्तारी है.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून के आने से पहले ही मौसम की गतिविधियां तेज हो गई हैं. रविवार को प्री-मानसूनी गतिविधियों के कारण राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलीं, बारिश हुई और ओले भी गिरे, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
MP News Updates: 15 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और बालाघाट जैसे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, मध्य प्रदेश ATS ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फराज के एक साथी को गिरफ्तार किया है. उधर, मुख्यमंत्री मोहन यादव साइबर सिक्योरिटी पर एक कार्यशाला में शामिल होंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. साथ ही कांग्रेस पार्टी आज से 17 तारीख तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...