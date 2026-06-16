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कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बदलाव
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षण शिविर की तारीख में बदलाव किया गया है. अब यह शिविर 20 जून से 29 जून तक अभनपुर में आयोजित होगा. पहले इसका आयोजन 21 जून से 30 जून तक प्रस्तावित था. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना है.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें मंज़ूरी मिलने की संभावना है. बैठक में कृषि, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव मुख्य रूप से शामिल होंगे. स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली नीति को मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
एमपी ATS की बड़ी कार्रवाई
एमपी ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी मॉड्यूल के मुख्य सरगना इजहार उल हक को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया है. वह इस पूरे ग्रुप का इंचार्ज था, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया जा रहा है.
30 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. भोपाल, सागर, रायसेन और सीहोर में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के प्रमुख शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है।
MP News Updates: 16 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. आज मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई विभागों के अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. इस बीच MP ATS ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. दूसरी ओर राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां चल रही हैं और 30 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG का लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...