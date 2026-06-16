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MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, गिरिबाला सिंह और समर्थ को कोर्ट में किया जाएगा पेश, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और इस दौरान कई प्रस्तावों को मंज़ूरी मिल सकती है. वहीं, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 16, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:44 AM IST
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, गिरिबाला सिंह और समर्थ को कोर्ट में किया जाएगा पेश, पढ़ें बड़ी खबरें
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो
16 June 2026 08:41 AM (IST)

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बदलाव
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षण शिविर की तारीख में बदलाव किया गया है. अब यह शिविर 20 जून से 29 जून तक अभनपुर में आयोजित होगा. पहले इसका आयोजन 21 जून से 30 जून तक प्रस्तावित था. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना है.

16 June 2026 08:41 AM (IST)

मोहन कैबिनेट की बैठक आज
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें मंज़ूरी मिलने की संभावना है. बैठक में कृषि, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव मुख्य रूप से शामिल होंगे. स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली नीति को मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

 

16 June 2026 08:40 AM (IST)

एमपी  ATS की बड़ी कार्रवाई
एमपी  ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी मॉड्यूल के मुख्य सरगना इजहार उल हक को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया है. वह इस पूरे ग्रुप का इंचार्ज था, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया जा रहा है.

 

16 June 2026 08:40 AM (IST)

30 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. भोपाल, सागर, रायसेन और सीहोर में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के प्रमुख शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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