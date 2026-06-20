MP Breaking News LIVE: उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव, भोपाल में NEET परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन, पढ़ें बड़ी खबरें

राज्य चुनें
NEET परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
रायपुर पुलिस प्रशासन NEET परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपना रहा है. रायपुर जिले में कुल 25 केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 20 केंद्र कमिश्नरेट इलाके में और 5 ग्रामीण इलाकों में हैं. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) के तहत हर केंद्र पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. पुलिस प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें और SOPs का पालन करें.
किसानों के लिए खुशखबरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज जारी की जाएगी. छत्तीसगढ़ के 24.52 लाख किसानों को ₹490.54 करोड़ मिलेंगे. यह रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक ₹10,783 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद मिल चुकी है.
MPPSC मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है. 158 पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लगभग 4,000 उम्मीदवार शामिल होंगे. मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक राज्य के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी. आयोग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी और 15 जुलाई तक चलेगी.
38 जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार 8 से 10 दिन की देरी से पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री का अनुमान जताया है. तब तक प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। शनिवार को प्रदेश के 38 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन, इंदौर, भोपाल और जबलपुर का दौरा करेंगे. सुबह उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह के लिए चंद्रवतीगंज पहुंचेंगे. इसके बाद वे इंदौर के पितृ पर्वत पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दोपहर में भोपाल लौटने के बाद, मुख्यमंत्री रात 8 बजे जबलपुर के लिए रवाना होंगे.
MP News Updates: 20 जून को मध्य प्रदेश से जुड़ी कई खबरें सुर्खियों में हैं. आज राज्य के कई जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उधर भोपाल में प्रशासन ने NEET परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है और खास गाइडलाइंस जारी की हैं. उम्मीदवारों को शेड्यूल और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर हैं, जहां वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.