Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

MP Breaking News LIVE: उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव, भोपाल में NEET परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: भोपाल में NEET परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं. CM मोहन यादव आज उज्जैन में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:56 AM IST
MP Breaking News LIVE: उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव, भोपाल में NEET परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन, पढ़ें बड़ी खबरें
20 June 2026 09:49 AM (IST)

NEET परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
रायपुर पुलिस प्रशासन NEET परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपना रहा है. रायपुर जिले में कुल 25 केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 20 केंद्र कमिश्नरेट इलाके में और 5 ग्रामीण इलाकों में हैं. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) के तहत हर केंद्र पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. पुलिस प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें और SOPs का पालन करें.

 

20 June 2026 08:45 AM (IST)

किसानों के लिए खुशखबरी 
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज जारी की जाएगी. छत्तीसगढ़ के 24.52 लाख किसानों को ₹490.54 करोड़ मिलेंगे. यह रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक ₹10,783 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद मिल चुकी है.

20 June 2026 08:44 AM (IST)

MPPSC मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है. 158 पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लगभग 4,000 उम्मीदवार शामिल होंगे. मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक राज्य के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी. आयोग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी और 15 जुलाई तक चलेगी.

 

20 June 2026 08:44 AM (IST)

38 जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार 8 से 10 दिन की देरी से पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री का अनुमान जताया है. तब तक प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। शनिवार को प्रदेश के 38 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

 

20 June 2026 08:43 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन, इंदौर, भोपाल और जबलपुर का दौरा करेंगे. सुबह उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह के लिए चंद्रवतीगंज पहुंचेंगे. इसके बाद वे इंदौर के पितृ पर्वत पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दोपहर में भोपाल लौटने के बाद, मुख्यमंत्री रात 8 बजे जबलपुर के लिए रवाना होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MP Breaking News LIVE
mp news

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MPPSC मेंस 2025 का शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी परीक्षा, 25 जून से शुरू होंगे आवेदन
mp news45 min ago
2
MP Breaking News LIVE1 hr ago
3
bhopal news2 hrs ago
4
ujjain baba mahakal2 hrs ago
5
Narmadapuram news3 hrs ago