/MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

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कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण तीसरा दिन
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज तीसरा दिन है. अभनपुर के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में हो रहा यह ट्रेनिंग कैंप 29 जून तक चलेगा. इन सेशन में रचनात्मक राजनीति और संगठन की एकता पर ज़ोर दिया जाएगा और विषय के जानकार जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे. कल राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को टिप्स दिए. इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं. रविवार को भोपाल के कई इलाकों में प्री- मानसून बारिश हुई, जबकि सोमवार को राजधानी और राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने जबलपुर समेत पांच जिलों के लिए हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया है.
UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक
मध्य प्रदेश में UCC को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. आज 22 जून को भोपाल में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की एक अहम बैठक होगी, जिसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी, आयोगों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के सदस्य, धार्मिक नेता और विशेषज्ञ शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर
सीएम मोहन मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में अलग-अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 11:15 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और कई अहम विभागों के कामकाज, योजनाओं और प्रगति की समीक्षा करेंगे. बैठकों के दौरान, अधिकारी विकास परियोजनाओं, जन-कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे.
MP News Updates: आज 22 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य भर में मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं और कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे. साथ ही UCC ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य आज भोपाल में मिलकर दिन भर बिल पर चर्चा करेंगे. UCC प्रस्ताव को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरों से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...