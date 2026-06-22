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MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे. उधर भोपाल में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की भी बैठक है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 22, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:41 AM IST
MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
22 June 2026 08:36 AM (IST)

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण तीसरा दिन
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज तीसरा दिन है. अभनपुर के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में हो रहा यह ट्रेनिंग कैंप 29 जून तक चलेगा. इन सेशन में रचनात्मक राजनीति और संगठन की एकता पर ज़ोर दिया जाएगा और विषय के जानकार जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे. कल राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को टिप्स दिए. इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

22 June 2026 08:34 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं. रविवार को भोपाल के कई इलाकों में प्री- मानसून बारिश हुई, जबकि सोमवार को राजधानी और राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने जबलपुर समेत पांच जिलों के लिए हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया है.

22 June 2026 08:31 AM (IST)

 UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक
 मध्य प्रदेश में UCC को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. आज 22 जून को भोपाल में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की एक अहम बैठक होगी, जिसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी, आयोगों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के सदस्य, धार्मिक नेता और विशेषज्ञ शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर

 

22 June 2026 08:30 AM (IST)

सीएम मोहन मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में अलग-अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 11:15 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और कई अहम विभागों के कामकाज, योजनाओं और प्रगति की समीक्षा करेंगे. बैठकों के दौरान, अधिकारी विकास परियोजनाओं, जन-कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे. 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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