Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /MP Breaking News LIVE: बूथ गौरव दिवस मनाएगी BJP, भोपाल में कॉलेज के सामने से शराब दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
Live Now

MP Breaking News LIVE: बूथ गौरव दिवस मनाएगी BJP, भोपाल में कॉलेज के सामने से शराब दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में आज बीजेपी बूथ गौरव दिवस मनाएगी. सीएम मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे. उधर भोपाल में ABVP कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 23, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:39 AM IST
MP Breaking News LIVE: बूथ गौरव दिवस मनाएगी BJP, भोपाल में कॉलेज के सामने से शराब दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
23 June 2026 09:29 AM (IST)

टूर के नाम पर ठगी
उज्जैन के एक परिवार के साथ वियतनाम टूर के नाम पर ₹3.50 लाख की धोखाधड़ी हुई. प्रकाश नगर के रहने वाले हरिप्रकाश वाडिया ने फेसबुक पर विज्ञापन देखने के बाद ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया था. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

23 June 2026 08:27 AM (IST)

30 जिलों में बारिश का अलर्ट
 मध्य प्रदेश में प्री- मानसून गतिविधियां जारी हैं. सोमवार को भोपाल, धार, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और कई अन्य जिलों में बारिश दर्ज की गई. आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.  यहां पढ़ें पूरी खबर

 

23 June 2026 08:26 AM (IST)

 ई-अटेंडेंस सभी के लिए अनिवार्य
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल हाजिरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. नए आदेश के तहत, विभाग के हर कर्मचारी के लिए  ई-अटेंडेंस (E-Attendance) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

 

23 June 2026 08:25 AM (IST)

ABVP का विरोध प्रदर्शन
भोपाल के MLB गर्ल्स कॉलेज के सामने संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करेगी. दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में संगठन के कार्यकर्ता और छात्र शामिल होंगे.

23 June 2026 08:25 AM (IST)

मध्य प्रदेश में बूथ गौरव दिवस मनाएगी भाजपा
बीजेपी मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आज से 6 जुलाई तक बूथ गौरव दिवस मनाएगी. इस दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति, धारा 370 की समाप्ति और संगठन विस्तार जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन और व्याख्यानों का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे.

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MP Breaking News LIVE
mp news

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ujjain News: काल भैरव मंदिर के सामने लगी भीषण आग, पूजन सामग्री की 4 दुकानें जलकर खाक
kaal bhairav temple ujjain42 min ago
2
MP Breaking News LIVE1 hr ago
3
mp news2 hrs ago
4
mp news2 hrs ago
5
datia newsJun 22