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टूर के नाम पर ठगी
उज्जैन के एक परिवार के साथ वियतनाम टूर के नाम पर ₹3.50 लाख की धोखाधड़ी हुई. प्रकाश नगर के रहने वाले हरिप्रकाश वाडिया ने फेसबुक पर विज्ञापन देखने के बाद ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया था. यहां पढ़ें पूरी खबर
30 जिलों में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में प्री- मानसून गतिविधियां जारी हैं. सोमवार को भोपाल, धार, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और कई अन्य जिलों में बारिश दर्ज की गई. आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
ई-अटेंडेंस सभी के लिए अनिवार्य
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल हाजिरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. नए आदेश के तहत, विभाग के हर कर्मचारी के लिए ई-अटेंडेंस (E-Attendance) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
ABVP का विरोध प्रदर्शन
भोपाल के MLB गर्ल्स कॉलेज के सामने संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करेगी. दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में संगठन के कार्यकर्ता और छात्र शामिल होंगे.
मध्य प्रदेश में बूथ गौरव दिवस मनाएगी भाजपा
बीजेपी मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आज से 6 जुलाई तक बूथ गौरव दिवस मनाएगी. इस दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति, धारा 370 की समाप्ति और संगठन विस्तार जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन और व्याख्यानों का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे.
MP News Updates: 23 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. मौसम विभाग ने 30 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. भोपाल में ABVP कार्यकर्ता MLB गर्ल्स कॉलेज के सामने शराब की दुकान हटाने को लेकर विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए BJP के प्रदेश कार्यालय जाएंगे. आज से 6 जुलाई तक BJP मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में 'बूथ गौरव दिवस' मनाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग पर बने रहें...