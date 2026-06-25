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MP Breaking News LIVE: SPS से IPS के लिए आज होगी DPC मीटिंग, आधे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: SPS अधिकारियों को IPS के लिए DPC की बैठक आज भोपाल में होगी. चयन समिति नौ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल करने पर फैसला करेगी. उधर, मुख्यमंत्री मोहन कई बैठकों में शामिल होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:47 AM IST
MP Breaking News LIVE: SPS से IPS के लिए आज होगी DPC मीटिंग, आधे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
25 June 2026 08:45 AM (IST)

नीट को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस पार्टी आज NEET के मुद्दे पर देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. वे 'छात्रों की गूंज' कैंपेन के बारे में जानकारी देंगे. कांग्रेस के 28 वरिष्ठ नेता देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. भोपाल में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद दोपहर 12:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. मध्य प्रदेश के चार नेता दूसरे राज्यों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

25 June 2026 08:06 AM (IST)

SPS से IPS के लिए आज होगी DPC
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा (SPS) के नौ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोट करने के लिए आज भोपाल में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक होगी. इस अहम बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. चयन समिति अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर अपना फ़ैसला लेगी.

 

25 June 2026 08:06 AM (IST)

आपातकाल दिवस पर खास कार्यक्रम
भोपाल के रवींद्र भवन में 'आपातकाल दिवस' के मौके पर एक खास सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में 'लोकतंत्र सेनानियों' के साथ-साथ आपातकाल के दौरान MISA के तहत जेल में बंद रहे लगभग 2,000 लोगों के परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे.

 

25 June 2026 08:06 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के 15 जलों में मानसून आ गया है. बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर से राज्य में मानसून के प्रवेश करने के कारण भोपाल और उज्जैन समेत 18 जिलों में बारिश हुई.  वहीं मौसम विभाग ने आज 46 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

 

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Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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