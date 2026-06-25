MP Breaking News LIVE: SPS से IPS के लिए आज होगी DPC मीटिंग, आधे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

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नीट को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस पार्टी आज NEET के मुद्दे पर देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. वे 'छात्रों की गूंज' कैंपेन के बारे में जानकारी देंगे. कांग्रेस के 28 वरिष्ठ नेता देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. भोपाल में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद दोपहर 12:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. मध्य प्रदेश के चार नेता दूसरे राज्यों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
SPS से IPS के लिए आज होगी DPC
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा (SPS) के नौ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोट करने के लिए आज भोपाल में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक होगी. इस अहम बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. चयन समिति अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर अपना फ़ैसला लेगी.
आपातकाल दिवस पर खास कार्यक्रम
भोपाल के रवींद्र भवन में 'आपातकाल दिवस' के मौके पर एक खास सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में 'लोकतंत्र सेनानियों' के साथ-साथ आपातकाल के दौरान MISA के तहत जेल में बंद रहे लगभग 2,000 लोगों के परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के 15 जलों में मानसून आ गया है. बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर से राज्य में मानसून के प्रवेश करने के कारण भोपाल और उज्जैन समेत 18 जिलों में बारिश हुई. वहीं मौसम विभाग ने आज 46 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.
MP News Updates: आज 25 जून को मध्य प्रदेश में कई खबरें सुर्खियों में हैं. राज्य में मानसून आ गया है, जिसके चलते 46 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी (DPC) की बैठक होगी, जिसमें राज्य पुलिस सेवा के नौ अधिकारियों को इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) में शामिल करने पर विचार किया जाएगा. भोपाल में आपातकाल दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दो हज़ार मीसा बंदियों के परिवारों के शामिल होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.