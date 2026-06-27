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MP Breaking News LIVE: उज्जैन और बैतूल दौरे पर CM मोहन, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन, भोपाल और बैतूल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस बीच कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश की सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 27, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:24 AM IST
MP Breaking News LIVE: उज्जैन और बैतूल दौरे पर CM मोहन, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
27 June 2026 08:23 AM (IST)

पल्स पोलियो अभियान
रायपुर में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के 3,45,373 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जिले में 1381 बूथ बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक बूथ पर चार टीकाकर्मी दो टीमों में कार्य करेंगे. जो बच्चे 28 जून को दवा नहीं पी सकेंगे, उन्हें 29 और 30 जून को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी.

27 June 2026 08:21 AM (IST)

एमपी में UCC का 90% ड्राफ्ट हुआ तैयार
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का लगभग 90 प्रतिशत ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. समिति 2 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. प्रदेशभर से मिले करीब 9.5 लाख सुझावों में से 8.9 लाख लोगों ने UCC का समर्थन किया, जबकि लगभग 60 हजार सुझाव विरोध में मिले.

27 June 2026 08:21 AM (IST)

सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शनिवार का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. सुबह भोपाल से उज्जैन पहुंचने के बाद वे सिंहस्थ 2016 का अनुभव, सिंहस्थ 2028 का संकल्प" नाम की एक कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे भोपाल लौटकर अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर आयोजित "सशक्त उद्यमी: समृद्ध मध्य प्रदेश" कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम को मुख्यमंत्री बैतूल जिले के भैंसदेही और कुकरू का दौरा करेंगे, जहां वे ग्राम चौपाल (ग्रामीण सभा) के दौरान ग्रामीणों से बातचीत करेंगे. 

 

27 June 2026 08:20 AM (IST)

बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज 43 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी है. धार, अलीराजपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. ग्वालियर-चंबल संभाग को छोड़ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है.

 

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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