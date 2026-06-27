MP Breaking News LIVE: उज्जैन और बैतूल दौरे पर CM मोहन, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

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पल्स पोलियो अभियान
रायपुर में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के 3,45,373 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जिले में 1381 बूथ बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक बूथ पर चार टीकाकर्मी दो टीमों में कार्य करेंगे. जो बच्चे 28 जून को दवा नहीं पी सकेंगे, उन्हें 29 और 30 जून को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी.
एमपी में UCC का 90% ड्राफ्ट हुआ तैयार
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का लगभग 90 प्रतिशत ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. समिति 2 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. प्रदेशभर से मिले करीब 9.5 लाख सुझावों में से 8.9 लाख लोगों ने UCC का समर्थन किया, जबकि लगभग 60 हजार सुझाव विरोध में मिले.
सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शनिवार का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. सुबह भोपाल से उज्जैन पहुंचने के बाद वे सिंहस्थ 2016 का अनुभव, सिंहस्थ 2028 का संकल्प" नाम की एक कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे भोपाल लौटकर अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर आयोजित "सशक्त उद्यमी: समृद्ध मध्य प्रदेश" कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम को मुख्यमंत्री बैतूल जिले के भैंसदेही और कुकरू का दौरा करेंगे, जहां वे ग्राम चौपाल (ग्रामीण सभा) के दौरान ग्रामीणों से बातचीत करेंगे.
बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज 43 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी है. धार, अलीराजपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. ग्वालियर-चंबल संभाग को छोड़ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है.
MP News Updates: 27 जून को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. राज्य में मानसून के आने के बाद मौसम बदल गया है और मौसम विभाग ने आज 43 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उज्जैन और बैतूल के दौरे पर हैं. वहीं मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का 90% ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. उधर, छत्तीसगढ़ में 28 जून को नेशनल पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए ZEE MP-CG लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.